Современный дизайн и панорамный экран: новая 34-дюймовая модель в линейке мониторов Philips с изогнутым экраном

Philips MMD расширяет свою линейку мониторов с изогнутым экраном. Новая модель 349X7FJEW с 34-дюймовым изогнутым экраном с радиусом изгиба 1800 мм и соотношением сторон UltraWide 21:9 создаёт отличные возможности для многозадачности и обеспечит пользователю полное погружение в любимые развлечения или работу. Поддержка разрешения Quad HD с технологией CrystalClear позволяет отобразить на экране даже самые мелкие детали, что особенно полезно, когда при помощи функции MultiView на него выводятся большие объёмы данных сразу из двух источников. При этом высоту стойки и наклон экрана монитора каждый пользователь может самостоятельно настроить так, чтобы работать с ним было максимально комфортно.

«Мы стремимся поделиться основными преимуществами мониторов с изогнутыми экранами – возможностью лучше сосредоточиться на работе и эффектом погружения – с максимально возможным количеством пользователей, – отметил Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе. – Новый 34-дюймовый монитор пополнит обширный модельный ряд, который мы выводим на рынок в этом году. Это в очередной раз доказывает: мы хотим, чтобы люди успевали делать больше и наслаждались возросшей продуктивностью с мониторами, чьи формы навеяны окружающим нас миром».

Идеальный монитор для работы и отдыха

Благодаря радиусу изгиба экрана в 1800 мм владельцы новой модели из линейки X Line смогут целиком и полностью погрузиться в работу даже в местах с большим количеством отвлекающих факторов, к примеру, у себя дома. Им будет проще сосредоточиться на том, чем они сейчас заняты – на просмотре фильма, обработке снимков, создании видео или анализе таблиц и документов, которые они решили взять домой после работы. Мониторы с изогнутыми экранами отлично подходят для работы с задачами, в которых главное – детали, ведь они улучшают концентрацию и создают собственное «личное» пространство, придавая изображению глубину.

Внутри этого пространства пользователи могут работать максимально эффективно столько, сколько им будет нужно. Благодаря разрешению UltraWide Quad HD (3440 x 1440) в формате 21:9 рабочее пространство на экране получается достаточно внушительным. Такой экран отлично подходит и для работы, и для отдыха, ведь на него можно одновременно вывести рабочую почту, открытые документы и трансляцию спортивного матча, который не хочется пропускать из-за накопившихся дел. При этом сохраняется чёткость и максимальная детализация каждого из этих элементов. Не хуже монитор подходит и для обработки видео – его ширины достаточно, чтобы видеть всю «монтажную линейку» в видеоредакторе, а цветовая гамма с поддержкой 117.3% (по стандарту CIE1931) пространства sRGB обеспечит идеальную цветопередачу в роликах и на фотоснимках. Кроме того, поддержка технологии AMD FreeSync™ устранит любые подвисания, разрывы изображения и размытие в движении, которые могут помешать при просмотре видео.

Модель 349X7FJEW создавалась с особым вниманием к дизайну, ведь для современного монитора внешний вид также очень важен. Практически безрамочный экран увеличивает рабочее пространство для пользователя и придаёт монитору более изящный вид, который подчёркивают его изгибы, глянцевая отделка и хромированные элементы. Эта модель не только максимально функциональна, но и очень элегантно выглядит.

Комфорт и забота о здоровье

Конструкция нового 34-дюймового монитора Philips разрабатывалась так, чтобы максимально облегчить пользователям жизнь.

Высоту и угол наклона экрана можно изменять, чтобы расположить его прямо перед глазами и с комфортом устроиться на своём рабочем месте, не напрягая спину и не портя осанку.

Также 349X7FJEW поддерживает режим LowBlue Mode. Исследования показали, что зрению вредит не только ультрафиолетовое излучение, но и коротковолновое излучение в синей части спектра от ЖК-мониторов, если работать с ними достаточно продолжительное время. Режим Philips LowBlue Mode при помощи специальных программных методов снижает количество этого излучения, но не влияет на общее качество изображения на экране.

Многозадачность стала абсолютно обыденным делом для многих пользователей. С новым монитором Philips и функцией MultiView им больше не нужно использовать отдельные мониторы для работы со своими системами, ведь изображение из этих источников можно вывести на один экран. При этом его можно разделить на две равные половины или вывести изображение из одного из источников в режиме «картинка в картинке» (PiP). Это, к примеру, позволит следить за новостями или любимой спортивной программой, не отрываясь от работы с документами.

Кроме того, с новым монитором отпадает необходимость в отдельном USB-хабе на рабочем столе. Ко встроенным портам USB на корпусе монитора можно подключить сразу несколько гаджетов и даже заряжать их в процессе работы. Так на столе пользователя будет меньше мешающих кабелей, а к портам ноутбука можно будет быстро подключать любые дополнительные устройства.

Новый монитор Philips 349X7FJEW X Line появится в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной цене 54 839 рублей.