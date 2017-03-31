Palit представляет линейку SSD-накопителей

Palit расширяет ассортимент своей продукции и представляет две серии SSD-накопителей.
Сегодня твердотельные диски – неотъемлемая часть любой современной игровой системы. Palit добавляет в свой продуктовый ряд SSD, чтобы обеспечить пользователей ПК комплексным решением: графикой GeForce и скоростным устройством для хранения данных. Установив на твердотельные накопители Palit операционную систему, приложения или игры, можно добиться моментальной загрузки Windows и игровых уровней.
Серия UVS
Накопители SSD Palit UV-S выпускаются в стандартном форм-факторе 2,5” с интерфейсом SATA III. Они обеспечивают быструю скорость чтения, что существенно сократит время загрузки и ускорит запуск приложений по сравнению с традиционными жесткими дисками. Каждый пользователь найдет в линейке SSD Palit UV-S подходящий вариант: широкий выбор емкостей здесь сочетается со стабильно высокой производительностью и низким энергопотреблением.
Серия GFS
Серия SSD Palit GF-S с интерфейсом SATA III разработана специально для геймеров. В накопителях применяются чипы высококлассной MLC-памяти, чтобы обеспечить лучшую в своем классе скорость чтения и записи. Новинки станут идеальным игровым оружием и подарят пользователям незабываемые впечатления от виртуальных сражений.
Особенности SSD-накопителей Palit:
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- Минимальный нагрев для более высокой надежности.
- Быстрая загрузка операционной системы и приложений.
- Низкое энергопотребление.
— Коррекция ошибок.
- Поддержка обновлений прошивки.
— Поддержка TRIM.
- Низкий уровень шума.
- Форм-фактор 2,5”, толщина 7 мм.