Palit представляет линейку SSD-накопителей

Palit расширяет ассортимент своей продукции и представляет две серии SSD-накопителей.

Сегодня твердотельные диски – неотъемлемая часть любой современной игровой системы. Palit добавляет в свой продуктовый ряд SSD, чтобы обеспечить пользователей ПК комплексным решением: графикой GeForce и скоростным устройством для хранения данных. Установив на твердотельные накопители Palit операционную систему, приложения или игры, можно добиться моментальной загрузки Windows и игровых уровней.

Серия UVS

Накопители SSD Palit UV-S выпускаются в стандартном форм-факторе 2,5” с интерфейсом SATA III. Они обеспечивают быструю скорость чтения, что существенно сократит время загрузки и ускорит запуск приложений по сравнению с традиционными жесткими дисками. Каждый пользователь найдет в линейке SSD Palit UV-S подходящий вариант: широкий выбор емкостей здесь сочетается со стабильно высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Серия GFS

Серия SSD Palit GF-S с интерфейсом SATA III разработана специально для геймеров. В накопителях применяются чипы высококлассной MLC-памяти, чтобы обеспечить лучшую в своем классе скорость чтения и записи. Новинки станут идеальным игровым оружием и подарят пользователям незабываемые впечатления от виртуальных сражений.

Особенности SSD-накопителей Palit: