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Клуб: Пресс-релизы
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    Palit представляет линейку SSD-накопителей

    Palit расширяет ассортимент своей продукции и представляет две серии SSD-накопителей.

    Сегодня твердотельные диски – неотъемлемая часть любой современной игровой системы. Palit добавляет в свой продуктовый ряд SSD, чтобы обеспечить пользователей ПК комплексным решением: графикой GeForce и скоростным устройством для хранения данных. Установив на твердотельные накопители Palit операционную систему, приложения или игры, можно добиться моментальной загрузки Windows и игровых уровней.

    Серия UVS 

    Накопители SSD Palit UV-S выпускаются в стандартном форм-факторе 2,5” с интерфейсом SATA III. Они обеспечивают быструю скорость чтения, что существенно сократит время загрузки и ускорит запуск приложений по сравнению с традиционными жесткими дисками. Каждый пользователь найдет в линейке SSD Palit UV-S подходящий вариант: широкий выбор емкостей здесь сочетается со стабильно высокой производительностью и низким энергопотреблением.

    Серия GFS 

    Серия SSD Palit GF-S с интерфейсом SATA III разработана специально для геймеров. В накопителях применяются чипы высококлассной MLC-памяти, чтобы обеспечить лучшую в своем классе скорость чтения и записи. Новинки станут идеальным игровым оружием и подарят пользователям незабываемые впечатления от виртуальных сражений.

    Особенности SSD-накопителей Palit:

    -   Минимальный нагрев для более высокой надежности.

    -   Быстрая загрузка операционной системы и приложений.

    -   Низкое энергопотребление.

    —   Коррекция ошибок.

    -   Поддержка обновлений прошивки.

    —   Поддержка TRIM. 

    -   Низкий уровень шума. 

    -   Форм-фактор 2,5”, толщина 7 мм. 
    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 31.03.2017 14:03
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