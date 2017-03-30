Компактный, производительный, стильный: корпус AeroCool CS-102

AeroCool представляет корпус CS-102. Новинка – это малогабаритный корпус формата Mini Tower со строгим и современным дизайном, который отлично подойдёт для сборки офисного или домашнего компьютера на базе материнских плат Micro ATX и Mini ITX.

Зачастую главным достоинством корпуса ПК становятся его размеры. Если речь идёт о сборке системы для небольшого офиса или настольного рабочего ПК, пользователю не нужны занимающие много места «башни» с водяным охлаждением, пространством под десяток накопителей или огромную видеокарту на два слота расширения. Зато важны компактность, стильный дизайн и бесшумная работа. CS-102 относится к линейке корпусов AeroCool корпоративного класса и полностью соответствует всем этим требованиям.

При размерах всего в 190 x 345 x 372 мм в CS-102 легко можно установить оптический привод, до трёх накопителей 3,5”, до двух накопителей 2,5” и видеокарту длиной до 240 мм. Этого более чем достаточно для любой рабочей или домашней системы, не ориентированной на обработку мощной графики или сверхтребовательных игр.

Охлаждение корпуса обеспечивает комплектный 80-мм вентилятор, расположенный на задней стенке. При желании его можно дополнить ещё одним 120-мм вентилятором для боковой панели. Все основные кнопки управления корпусом расположены на передней панели со стильной прозрачной вставкой в виде пчелиных сот. Там же находятся разъёмы для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и порт USB 2.0.

В продаже AeroCool CS-102 появится в апреле этого года.