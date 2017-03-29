Идеальное качество изображения и полная универсальность: Новый монитор Philips с технологией Ultra Wide Color

Компания MMD представляет новый 27-дюймовый монитор из линейки E-Line. Новинка – универсальная модель с отличным качеством изображения, которая пригодится пользователю и для работы, и для отдыха в домашних условиях. Благодаря поддержке разрешения Quad HD и новой технологии Ultra Wide Color цвета на экране Philips 276E8FJAB выглядят живыми и яркими, а картинка – чёткой. Кроме того, стильный дизайн монитора поможет ему отлично вписаться в любой интерьер.

Повышая планку качества

«Домашние мониторы сейчас нужны для самых разных целей – дома люди сидят в социальных сетях, заканчивают работу, которую не успели доделать в офисе, обрабатывают или создают видеоклипы, смотрят потоковое видео из Сети или с подключенных устройств, общаются… – отмечает Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе. – Наш новый 27-дюймовый монитор – часть линейки устройств, которые отлично справляются со всеми этими и другими задачами. С ними мы повышаем планку качества для рынка в том, что касается удобства пользования, возможностей подключения и качества изображения. Это первоклассные мониторы от известного бренда по вполне приемлемой цене».

Новинка понравится пользователям, которым нужен стильный и производительный монитор для дома, но характеристики и возможности этой модели выходят далеко за границы «обычных» для домашнего монитора. Цветопередача Philips 276E8FJAB – одна из таких характеристик. Благодаря современной технологии Ultra Wide Color он способен отображать максимально широкий спектр цветов и оттенков. По стандарту CIE 1976 монитор поддерживает 114% гаммы NTSC, а по CIE 1931 – 132% гаммы sRGB. Эти показатели намного выше типичных для домашних мониторов 72% NTSC и 99% sRGB. Технология Ultra Wide Color позволяет увидеть на экране намного больше оттенков, поэтому монитор идеально подходит для занятий, требующих качественной цветопередачи. К примеру, во время онлайн-шоппинга пользователь увидит реальный цвет своих покупок, а при просмотре или обработке фото и видео все цвета будут намного более естественными. Качественную цветопередачу дополняет поддержка разрешения Quad HD (2560 x 1440 пикселей), с которым изображение становится более чётким и детальным. Высокопроизводительные ЖК-панели с большой плотностью пикселей легко справляются с обработкой сигналов от скоростных портов DisplayPort и HDMI, при этом горизонтальные и вертикальные углы обзора в 178 градусов обеспечивают отличное качество изображения практически из любой точки помещения.

Множество полезных функций

Благодаря функциям, которые автоматически меняют настройки изображения, новый монитор готов справиться с любым контентом. Технологии Philips SmartContrast и SmartImage Lite анализируют изображение и в реальном времени изменяют уровни контрастности, цветности, чёткости и интенсивности подсветки экрана, чтобы добиться максимального качества картинки в любых условиях. В то же время технология Flicker-free уменьшает нагрузку на зрение пользователя, снижая уровень мерцания экрана и меняя его яркость.

Общую универсальность монитора дополняют два встроенных динамика с отличным качеством звука, которые помогут смотреть видео и общаться с друзьями, не надевая наушники.

Тонкий и элегантный

Благодаря элегантному дизайну новый монитор отлично впишется в интерьер любой комнаты. Ультратонкие рамки экрана и закрывающее его целиком стекло придают устройству монолитный внешний вид. Кроме того, они устраняют все отвлекающие факторы, которые могут помешать пользователю сосредоточиться на том, что происходит на экране.

Новый монитор Philips 276E8FJAB появится в продаже в мае 2017 года по цене 25 939 рублей.