HyperX обновила линейку модулей ОЗУ FURY DDR4 с автоматическим разгоном до 2666 МГц

HyperX® сообщила о пополнении в линейке модулей ОЗУ HyperX FURY® DDR4 для геймеров и представила новые модули чёрного, красного и белого цветов с поддержкой автоматического разгона до 2666 МГц. HyperX – первый бренд, который выпустил модули памяти, автоматически распознающие конфигурацию системы и способные самостоятельно разогнаться до максимальной частоты. Но на этом компания не останавливается и продолжает создавать высококачественные игровые комплектующие для геймеров. Модули памяти FURY DDR4 оптимизированы для работы с чипсетами Intel 200 и Intel X99, а также протестированы на совместимость с новыми процессорами AMD Ryzen в лабораториях HyperX и партнёров-производителей материнских плат.

«Модули памяти FURY DDR4 стали нашими самыми популярными модулями DDR4. С новыми версиями у пользователей появится больше возможностей для выбора при сборке современного игрового ПК, – отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти бренда HyperX. – Три цвета позволят каждому геймеру, который хочет обновить свой ПК или собрать новый с нуля, подобрать подходящую расцветку, которая будет сочетаться с другими компонентами системы».

Модули ОЗУ HyperX Fury DDR4 отлично работают с 2, 4, 6, 8 или 10-ядерными процессорами Intel, что обеспечивает максимальную производительность при обработке видео, рендеринге 3D-графики и вычислениях с ИИ. Стильный низкопрофильный теплоотвод модулей сочетается с дизайном современных материнских плат ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI и других производителей. Память DDR4 на 100% протестирована на совместимость с другими устройствами и оптимизирована для быстрого и удобного разгона. Более подробная информация о совместимости доступна на сайте HyperX и на сайтах партнёров-производителей материнских плат.

Информация о линейке FURY DDR4:

· Оптимизирована для работы с чипсетами Intel 200 и Intel X99

· Проверена на совместимость с процессорами AMD Ryzen1

· Недорогой и эффективный способ обновить оперативную память системы

· Стильный низкопрофильный теплоотвод с фирменным ассиметричным дизайном FURY





Размеры и характеристики

Теплоотвод: FURY чёрного, красного или белого цветов

Разгон: автоматический, HyperX Plug and Play

Ёмкость:

Модули: 4, 8 или 16 ГБ

Комплекты из 2-х модулей: 8, 16 или 32 ГБ

Комплекты из 4-х модулей: 16, 32 или 64 ГБ

Частота: 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц

CAS-латентность: CL14, CL15, CL16

Напряжение: 1,2 В

Рабочая температура: от 0°C до 85°C

Размеры: 133,35 мм x 34,04 мм





Доступность в продаже и техническая поддержка

В апреле 2017 года новые комплекты и модули памяти FURY DDR4 появятся в продаже в розничной сети и интернет-магазинах партнёров HyperX. Продукт защищён пожизненной гарантией и высочайшим качеством технической поддержки бренда HyperX.