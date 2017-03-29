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Клуб: Пресс-релизы
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    HyperX обновила линейку модулей ОЗУ FURY DDR4 с автоматическим разгоном до 2666 МГц

    HyperX® сообщила о пополнении в линейке модулей ОЗУ HyperX FURY® DDR4  для геймеров и представила новые модули чёрного, красного и белого цветов с поддержкой автоматического разгона до 2666 МГц. HyperX – первый бренд, который выпустил модули памяти, автоматически распознающие конфигурацию системы и способные самостоятельно разогнаться до максимальной частоты. Но на этом компания не останавливается и продолжает создавать высококачественные игровые комплектующие для геймеров. Модули памяти FURY DDR4 оптимизированы для работы с чипсетами Intel 200 и Intel X99, а также протестированы на совместимость с новыми процессорами AMD Ryzen в лабораториях HyperX и партнёров-производителей материнских плат.

    «Модули памяти FURY DDR4 стали нашими самыми популярными модулями DDR4. С новыми версиями у пользователей появится больше возможностей для выбора при сборке современного игрового ПК,  отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти бренда HyperX. Три цвета позволят каждому геймеру, который хочет обновить свой ПК или собрать новый с нуля, подобрать подходящую расцветку, которая будет сочетаться с другими компонентами системы».

    Модули ОЗУ HyperX Fury DDR4 отлично работают с 2, 4, 6, 8 или 10-ядерными процессорами Intel, что обеспечивает максимальную производительность при обработке видео, рендеринге 3D-графики и вычислениях с ИИ. Стильный низкопрофильный теплоотвод модулей сочетается с дизайном современных материнских плат ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI и других производителей. Память DDR4 на 100% протестирована на совместимость с другими устройствами и оптимизирована для быстрого и удобного разгона. Более подробная информация о совместимости доступна на сайте HyperX и на сайтах партнёров-производителей материнских плат.

    Информация о линейке FURY DDR4: 

    ·            Оптимизирована для работы с чипсетами Intel 200 и Intel X99

    ·            Проверена на совместимость с процессорами AMD Ryzen1  

    ·            Недорогой и эффективный способ обновить оперативную память системы  

    ·            Стильный низкопрофильный теплоотвод с фирменным ассиметричным дизайном FURY 


    Размеры и характеристики

    Теплоотвод: FURY чёрного, красного или белого цветов 

    Разгон: автоматический, HyperX Plug and Play 

    Ёмкость: 

     Модули: 4, 8 или 16 ГБ

     Комплекты из 2-х модулей: 8, 16 или 32 ГБ

     Комплекты из 4-х модулей: 16, 32 или 64 ГБ

    Частота: 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц

    CAS-латентность: CL14, CL15, CL16

    Напряжение: 1,2 В

    Рабочая температура: от 0°C до 85°C 

    Размеры: 133,35 мм x 34,04 мм


    Доступность в продаже и техническая поддержка

    В апреле 2017 года новые комплекты и модули памяти FURY DDR4 появятся в продаже в розничной сети и интернет-магазинах партнёров HyperX. Продукт защищён пожизненной гарантией  и высочайшим качеством технической поддержки бренда HyperX.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 29.03.2017 18:45
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