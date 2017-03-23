EZVIZ представила на российском рынке полнофункциональную систему «умный дом»

Компания EZVIZ представила централизованное решение «умный дом» с возможностью масштабирования, а также набор периферийных устройств для него.

Главный блок системы «умный дом» представлен полнофункциональным беспроводным центром управления EZVIZ A1, подключение к которому осуществляется по сети Wi-Fi. EZVIZ A1 прост в настройке, не требует от пользователя технических компетенций или помощи специалиста, а вся процедура подключения сводится к обеспечению питанием и простому сопряжению с роутером Wi-Fi. EZVIZ A1 поддерживает до 32 датчиков, которые подключаются по радиоканалу и не требуют прокладки кабелей. Для контроля за помещением и мониторинга состояния датчиков разработчики предусмотрели удобное мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом.

Беспроводной датчик открытия/закрытия EZVIZ T6 позволяет контролировать положение дверей в помещении, моментально оповещая пользователя о любой активности. Встроенные в датчик батареи обеспечивают до 5 месяцев беспрерывной работы. Предусмотрена возможность организации сценариев поведения системы: «датчик – сирена» или «датчик – камера видеонаблюдения – оповещение».

Датчик EZVIZ T1C регистрирует движение в пределах комнаты. Благодаря горизонтальному углу обзора (100 градусов) он охватывает площадь до 12 х 12 метров, при этом алгоритм работы устройства настроен на срабатывание при передвижении объектов весом более 25 кг, так что домашние животные не станут причиной ложной тревоги. Как и в датчике T6, в T1C предусмотрена возможность настройки взаимодействия с сиреной или камерой наблюдения. Срок автономной работы датчика движения от одного комплекта батареек составляет около двух лет.

Для контроля за состоянием сантехнических узлов, ванных комнат, душевых и кухонь в системе управления «умным домом» EZVIZ предусмотрен датчик протечки воды T10. Беспроводное подключение устройства позволяет размещать его даже в труднодоступных местах, а высокая энергоэффективность (до 2-х лет автономной работы) не требует частой замены элементов питания. Помимо отправки оповещений на смартфон, в момент срабатывания, датчик протечки воды также может активировать камеру видеонаблюдения или сирену.

Оповестить о несанкционированном доступе в помещение или иной требующей внимания ситуации сможет сирена EZVIZ T9. Она получает команду на активацию по радиоканалу и отличается исключительно высокой громкостью сигнала – 85 дБа. О наличии сирены свидетельствует и постоянно мигающий красный индикатор на корпусе устройства, что может послужить предупреждением потенциальным преступникам. Предусмотрен автономный монтаж сирены и ее подключение к сети питания посредством идущего в комплекте кабеля.

Для управления «умным домом» EZVIZ предусмотрен универсальный пульт управления EZVIZ K2. Устройство позволяет при помощи нажатия всего одной кнопки активировать желаемый сценарий работы всей системы и алгоритмов срабатывания отдельных датчиков (доступны «спящий» режим, «домашний» режим и режим «вне дома»). На случай возникновения чрезвычайной ситуации в пульте K2 предусмотрена тревожная кнопка. После ее нажатия поступает экстренный вызов на заранее указанный в настройках номер телефона. Срок работы пульта от одной батареи CR2032 составляет около года.

Набор для оснащения «умного дома» EZVIZ будет доступен в следующей комплектации: центр управления A1, пульт К2, датчик открытия двери и датчик движения. Возможности системы можно расширить с помощью покупки дополнительных устройств EZVIZ: датчиков протечки воды, датчиков движения, датчиков открытия дверей, сирены, а также видеокамер C2С, C2W, C2mini, C3S, C3C, C4S, C6B, C2mini Plus.

Стоимость и доступность элементов «умного дома» на российском рынке компания EZVIZ анонсирует в ближайшее время.