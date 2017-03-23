Маркетинг или техническое превосходство: данные исследования Mio

Компания Mio Technology провела исследование маркетинговой активности участников рынка автомобильной электроники. Его результаты свидетельствуют: многие производители вводят в заблуждение потребителей, оправдывая стоимость своих устройств их характеристиками, которые не оказывают никакого влияния на качество видеосъемки, а то и пагубно влияют на него. Детальный анализ информационных материалов, выпускаемых участниками рынка, позволил выявить несколько основных «маркетинговых уловок».

Большинство участников рынка подчеркивают, что их видеорегистраторы оснащаются 5-мегапиксельными матрицами. Однако, для получения видеозаписи Full HD разрешением 1920х1080, которая сегодня является отраслевым стандартом качества, достаточно матрицы размером 2,1 Мп. Использование же 5-мегапиксельных камер остается данью традиции. Дело в том, что первые автомобильные Full HD-видеорегистраторы появились путём доработки бюджетных бытовых видеокамер, к которым неприменимы высокие требования по качеству съемки при плохой освещенности. Сама по себе установка более дорогих 5-мегапиксельных матриц позволяет лишь оправдать более высокую стоимость устройства.

Кроме того, подобная уловка позволяет ввести потребителя в заблуждение относительно чувствительности матрицы. Так, у 5-мегапиксельной матрицы Aptina MT9P01 размером 1/2.5" используется часть площади матрицы для формирования видеосигнала. Между тем, в меньшей по размеру матрице 1/3" OV2710 используется вся полезная площадь. Более того, использование небольшой матрицы позволяет достичь выигрыша в чувствительности благодаря большему размеру пикселя, а значит, большему количеству света, который на него попадает.

Вторая маркетинговая уловка производителей касается таких качественных показателей видеорегистраторов, как динамический диапазон и соотношению сигнал/шум. Проведенное специалистами Mio сравнение наиболее распространенных сегодня матриц показало, что OmniVision OV2710 и APTINA AR0330 имеют примерно одинаково хорошее качество записи в условиях недостаточной освещенности. У OV2710 – за счёт большего по площади пикселя. У AR0330 – за счёт использования новейших технологий. Но обе матрицы имеют неоспоримое преимущество перед старой 5-ти мегапиксельной матрицей APTINA MT9P01, которую до сих пор еще применяют большинство производителей автомобильных видеорегистраторов.

При этом многие производители умалчивают о таком важном обстоятельстве, напрямую влияющем на качество изображения, как используемая оптика. Дешёвый объектив, пропускающий мало света, сводит все преимущества хорошей матрицы к минимуму. Поэтому во всех видеорегистраторах Mio используется качественная светосильная оптика, значительно повышающая качество видеоизображения в ночное время.

Наконец, еще одной распространенной маркетинговой уловкой является упоминание сверхширокого угла обзора видеорегистратора. При этом не принимается во внимание, что большой угол обзора часто приводит к формированию искаженной картинки, делая изображение нечетким по краям. Кроме того, чем шире угол обзора, тем меньше дистанция читаемости номеров по прямой. Оптимальным выбором для видеорегистратора является угол обзора около 120-140 градусов по горизонтали и порядка 100 градусов по вертикали.