Видеорегистратор ночного видения: надежный свидетель и днем, и ночью

Компания NEOLINE дополнила линейку видеорегистраторов Wide новым устройством. NEOLINE Wide S39 сочетает в себе удобный форм-фактор, отличные функциональные характеристики и непревзойденное качество съемки в условиях недостаточной освещенности.

Отличительная особенность Wide S39 – применение активного светофильтра Night Vision. Эта уникальная технология позволяет обеспечить высокую детализацию в условиях отсутствующей освещенности. Когда это нужно, Night Vision автоматически переключает инфракрасный светофильтр на прозрачный, повышая светосилу объектива регистратора и обеспечивая черно-белую съемку с максимальной детализацией, буквально как днем. Даже на дорогах с плохой освещенностью Wide S39 сможет зафиксировать все детали происходящего.

Благодаря применению функции WDR (расширенного динамического диапазона) стало возможным предотвратить «эффект слепоты», который характерен для обычных регистраторов при быстрой смене режимов освещенности. При выезде из тоннеля, пересечении ярко освещенного участка, – NEOLINE Wide S39 всегда сохраняет самое высокое качество картинки. Разрешение Full HD 1920 x 1080 точек и частота записи 30 кадров в секунду, угол обзора в 160 градусов, охватывающий даже самую широкополосную дорогу, штамп с указанием номера автомобиля и времени записи в картинке – все это делает видеозапись, сделанную при помощи Wide S39, неопровержимым доказательством правоты водителя.

NEOLINE Wide S39 прост в применении, использовать устройство можно буквально «из коробки», установив его в салоне автомобиля сразу после покупки. А чтобы провести изменение настроек и режимов работы, не потребуется специальных знаний. Интерфейс меню управления прост и интуитивно понятен, вся необходимая информация видна пользователю как на ладони.

Крупный и яркий 3-дюймовый экран Wide S39 позволит не только с максимальным удобством настроить регистратор, но и просмотреть отснятый материал: беглый взгляд на экран во время движения позволит мгновенно проконтролировать работу устройства.

Розничные продажи NEOLINE Wide S39 стартуют в апреле 2017 года. Приобрести новинку в розничных и интернет-магазинах можно будет за 5990 рублей.