Игры на полную катушку: монитор AOC AGON с экраном 4K IPS и технологией NVIDIA G-SYNC

AOC представляет первую 4К-модель в премиальной линейке игровых дисплеев AGON. AOC AGON AG271UG оборудован 27-дюймовой (68,6 см) панелью 4К IPS: она воспроизводит максимально четкую графику в качестве UHD и живые, реалистичные цвета. Встроенный модуль NVIDIA G-SYNC обеспечивает плавный геймплей без размытия, разрыва изображения и задержек в обработке пользовательских команд. Высокую производительность новинки дополняет несколько премиальных функций, которые заботятся о хорошем самочувствии игроков: подставка AOC Ergo Dial Base со шкалой высоты позволяет регулировать положение экрана, а технология AOC Flicker-Free предотвращает усталость глаз во время затяжных игровых сессий.



Плавная картинка в 4K



Современные видеокарты и консоли воспроизводят плавную игровую графику в разрешении 4K UHD на скорости 60 кадров в секунду. Разработчики игр также оптимизируют свои продукты под формат 4К, делают визуальную часть более привлекательной и детализованной. Новый широкоформатный монитор AGON AG271UG позволит сполна насладиться всеми современными продуктами игровой индустрии. Устройство оснащено 27-дюймовой (68,6 см) 4K IPS-панелью с невероятной плотностью пикселей: это буквально оживит игровой мир и позволит разглядеть мельчайшие детали. Кроме того, технология IPS сохранит точность цветопередачи, под каким бы углом пользователь не смотрел на экран (углы обзора в этой модели равны 178 градусам). А технология NVIDIA G-SYNC даст игрокам насладиться потрясающей картинкой даже в динамичных сценах. Встроенный модуль G-SYNC синхронизирует частоту обновления видеокарты NVIDIA и монитора, чтобы избежать размытия изображения, разрыва и задержек в обработке входящего сигнала. В результате графика качества 4К будет невероятно плавной, а геймера ничего не будет отвлекать от игры.



Альфонсо Клементе, менеджер по продуктам AOC Europe, отмечает: «Наш новый 4К-монитор AGON 4K – это игровая панель последнего поколения для самых хардкорных геймеров. Она обеспечит наилучшее качество изображения в сочетании с безукоризненной синхронизацией монитора и видеокарты NVIDIA».



Премиальные возможности для комфорта игрока



Как и предыдущие модели серии, AG271UG поддерживает ряд возможностей для комфорта и хорошего самочувствия пользователя. О здоровой осанке во время игры позаботится эргономичная подставка AOC Ergo Dial Base со шкалой высоты: с ее помощью можно настроить положение, угол наклона и поворота экрана. За здоровье глаз отвечают технологии AOC Flicker Free (минимизирует мерцание дисплея) и AOC Low Blue Light (снижает потенциально вредное излучение в синей части спектра). Дополнительное преимущество в играх с затемненными сценами подарит опция AOC Shadow Control. Она способна выровнять яркость на темных участках экрана, не влияя на все остальное изображение. Наконец, в этой модели предусмотрены съемный держатель для наушников и ручка для переноски: эти элементы пригодятся профессиональным геймерам, приезжающим на игровые турниры со своим монитором.

