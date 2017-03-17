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Клуб: Пресс-релизы
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    Deepcool к работе с процессорами AMD на базе платформы AM4 готова!

    Компания Deepcool всегда стремилась ориентироваться на потребности пользователей и рынка. В начале 2017 года AMD обрадовала геймерское сообщество выходом новых высокотехнологичных и мощных процессоров Ryzen 7. Но это вызвало и определённую озабоченность, так как новинки на базе сокета AM4 несовместимы с большинством существующих систем охлаждения. Именно поэтому Deepcool рада успокоить пользователей и сообщить, что имеющиеся на рынке модели линеек Gammaxx, ICE BLADE 200M, ICE BLADE 100, ICE EDGE MIDI FS V2.0 и GAMMA ARCHER полностью готовы к работе с процессорами на базе AM4. 

     

    Кроме того, уже к концу марта компания планирует выпустить обновлённые версии корпусов с водяным охлаждением Genome II, Genome ROG Certified Edition и Dukase Liquid, а также новую версию системы охлаждения «всё в одном» Captain EX с поддержкой процессоров на базе AM4.

    В апреле в продаже появятся обновлённые версии кулеров начального уровня BETA 11 и BETA 40 с новым креплением. HTPC-200 обновится к началу мая, тогда же выйдут на рынок и обновления для систем водяного охлаждения среднего класса Maelstrom, а также для моделей Assassin II, Lucifer, Gabriel, Neptwin, Frostwin и ICE BLADE PRO V2.0.

    Комплект для крепления Captain EX к процессорам на базе AM4 появится на американском сайте Amazon уже к середине марта. В остальные страны и регионы новинка доберется к концу этого месяца. Более подробная информация о продукции Deepcool доступна по адресу deepcool.com/product/cpucooler/index.shtml 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 17.03.2017 15:02
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