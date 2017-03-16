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Клуб: Пресс-релизы
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    Tornado Energy Battle: новый вкус и совместная акция от Tornado Energy и Electronic Arts

    Tornado Energy и Electronic Arts представляют ограниченную серию напитка Tornado Energy Battle, посвящённую игре Battlefield 1. Кроме возможности попробовать новый уникальный вкус, каждый пользователь, который купит энергетический напиток Tornado Energy Battle в период с 1 марта по 31 декабря 2017 года, гарантированно получит боевой набор* для игры Battlefield 1 на PC,  Xbox One или PS4, а также сможет принять участие в розыгрыше других ценных призов.

    Чтобы стать участником акции достаточно найти специальный код под язычком или крышкой Tornado Energy Battle и ввести его на сайте tornado-battlefield.ru. После короткой регистрации и выбора игровой платформы участник сразу же получит код на активацию боевого набора для игры Battlefield 1 в онлайн-сервисах Origin, PlayStation Network или Xbox Live. Кроме того, с каждым новым введенным кодом растут его шансы выиграть другие призы акции, включая главный приз – мощный игровой компьютер DigitalRazor Battlefield Edition. Также свои шансы на победу можно повысить, выполняя специальные боевые задания, которые будут периодически выдаваться игрокам на странице акции.

    Все участники имеют шанс выиграть:

    -   DigitalRazor Battlefield Edition – уникальный игровой компьютер с оформлением в стилистике игры. С 8-ядерным процессором, мощной видеокартой и системой водяного охлаждения. Battlefield 1 можно легко запустить на максимальных настройках.

    -   Xbox One S 1 ТБ – специальное издание игровой консоли. В комплект входит игра Battlefield 1, 3 месяца подписки Xbox Live Gold, 1 месяц EA Access, дополнения «Красный Барон», «Лоуренс Аравийский» и «Адские бойцы», а также 5 боевых наборов.

    -   Battlefield 1 Collector's Edition – коллекционное издание игры с 14-дюймовой фигуркой персонажа со сменным оружием и подсветкой. Также в издание входят дополнительные материалы о создании игры, нашивка и тканевый плакат.

    -   UltraWide монитор LG 34UM59-P – игровой монитор формата 21:9 с разрешением WHD, поддержкой технологии FreeSync и возможностью быстрой смены режимов.

    -   ASUS ROG Strix RX 480 – современная видеокарта для настоящих геймеров с мощной системой охлаждения и подсветкой Aura RGB.

    -   HyperX Cloud Drone – удобная гарнитура для общения с товарищами по команде во время долгих игровых сессий.

    -   HyperX Cloud Stinger – игровая гарнитура, с помощью которой можно получить важное боевое преимущество, вычислив расположение противника по звуку.

    -   HyperX Savage 120 GB – невероятно быстрый SSD-накопитель с уникальным внешним видом и скоростью передачи данных до 520 Мб/с.

    -   EpicGear ASSASSIN Gaming Case – лёгкий и прочный кейс для безопасной перевозки игровых аксессуаров с клавиатурой EpicGear Defiant в комплекте.

    -   Battlefield 1 – стандартное издание популярного сетевого шутера от Electronic Arts о Первой мировой войне.

    -   Battlefield 1 Premium Pass – специальный комплект с боевыми наборами, новым оружием и ранним доступом к сетевым картам, армиям и другим игровым дополнениям.

    -   Battlefield Ultimate Shortcut – комплект с оружием и снаряжением для всех пехотных классов и игровой техники.

    -   Годовая подписка Xbox Live Gold — С Золотым статусом Xbox Live Gold вы получаете постоянно пополняемую коллекцию бесплатных игр, самый передовой многопользовательский сервис, эксклюзивные скидки для участников и многое другое. Играйте со своими друзьями в Battlefield 1 и другие блокбастеры по сети, работу которой обеспечивают более 300 000 серверов для максимальной производительности.

    * Боевой набор – это абсолютно новый способ получения игрового контента в Battlefield 1. В боевых наборах игрок может найти аксессуары для кастомизации оружия, техники и персонажей, специальные усилители XP и многое другое. При этом боевые наборы не дают никаких нечестных преимуществ на поле боя и не влияют на баланс игры. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 16.03.2017 19:29
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