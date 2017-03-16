Tornado Energy Battle: новый вкус и совместная акция от Tornado Energy и Electronic Arts

Tornado Energy и Electronic Arts представляют ограниченную серию напитка Tornado Energy Battle, посвящённую игре Battlefield 1. Кроме возможности попробовать новый уникальный вкус, каждый пользователь, который купит энергетический напиток Tornado Energy Battle в период с 1 марта по 31 декабря 2017 года, гарантированно получит боевой набор* для игры Battlefield 1 на PC, Xbox One или PS4, а также сможет принять участие в розыгрыше других ценных призов.

Чтобы стать участником акции достаточно найти специальный код под язычком или крышкой Tornado Energy Battle и ввести его на сайте tornado-battlefield.ru. После короткой регистрации и выбора игровой платформы участник сразу же получит код на активацию боевого набора для игры Battlefield 1 в онлайн-сервисах Origin, PlayStation Network или Xbox Live. Кроме того, с каждым новым введенным кодом растут его шансы выиграть другие призы акции, включая главный приз – мощный игровой компьютер DigitalRazor Battlefield Edition. Также свои шансы на победу можно повысить, выполняя специальные боевые задания, которые будут периодически выдаваться игрокам на странице акции.

Все участники имеют шанс выиграть:

- DigitalRazor Battlefield Edition – уникальный игровой компьютер с оформлением в стилистике игры. С 8-ядерным процессором, мощной видеокартой и системой водяного охлаждения. Battlefield 1 можно легко запустить на максимальных настройках.

- Xbox One S 1 ТБ – специальное издание игровой консоли. В комплект входит игра Battlefield 1, 3 месяца подписки Xbox Live Gold, 1 месяц EA Access, дополнения «Красный Барон», «Лоуренс Аравийский» и «Адские бойцы», а также 5 боевых наборов.

- Battlefield 1 Collector's Edition – коллекционное издание игры с 14-дюймовой фигуркой персонажа со сменным оружием и подсветкой. Также в издание входят дополнительные материалы о создании игры, нашивка и тканевый плакат.

- UltraWide монитор LG 34UM59-P – игровой монитор формата 21:9 с разрешением WHD, поддержкой технологии FreeSync и возможностью быстрой смены режимов.

- ASUS ROG Strix RX 480 – современная видеокарта для настоящих геймеров с мощной системой охлаждения и подсветкой Aura RGB.

- HyperX Cloud Drone – удобная гарнитура для общения с товарищами по команде во время долгих игровых сессий.

- HyperX Cloud Stinger – игровая гарнитура, с помощью которой можно получить важное боевое преимущество, вычислив расположение противника по звуку.

- HyperX Savage 120 GB – невероятно быстрый SSD-накопитель с уникальным внешним видом и скоростью передачи данных до 520 Мб/с.

- EpicGear ASSASSIN Gaming Case – лёгкий и прочный кейс для безопасной перевозки игровых аксессуаров с клавиатурой EpicGear Defiant в комплекте.

- Battlefield 1 – стандартное издание популярного сетевого шутера от Electronic Arts о Первой мировой войне.

- Battlefield 1 Premium Pass – специальный комплект с боевыми наборами, новым оружием и ранним доступом к сетевым картам, армиям и другим игровым дополнениям.

- Battlefield Ultimate Shortcut – комплект с оружием и снаряжением для всех пехотных классов и игровой техники.

- Годовая подписка Xbox Live Gold — С Золотым статусом Xbox Live Gold вы получаете постоянно пополняемую коллекцию бесплатных игр, самый передовой многопользовательский сервис, эксклюзивные скидки для участников и многое другое. Играйте со своими друзьями в Battlefield 1 и другие блокбастеры по сети, работу которой обеспечивают более 300 000 серверов для максимальной производительности.

* Боевой набор – это абсолютно новый способ получения игрового контента в Battlefield 1. В боевых наборах игрок может найти аксессуары для кастомизации оружия, техники и персонажей, специальные усилители XP и многое другое. При этом боевые наборы не дают никаких нечестных преимуществ на поле боя и не влияют на баланс игры.