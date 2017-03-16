ARCHOS и Хурма: всё только начинается

В далёком 2009 году компания ARCHOS выложила в свободный доступ исходные коды ядра ОС и программного обеспечения для планшетов серии G. Благодаря этому начали появляться группы энтузиастов, которые создавали для них кастомные прошивки. В дальнейшем от публикации исходников компания решила отказаться, но, даже не имея доступа к этим материалам, в 2016 году одно из таких сообществ под руководством Владимира Логутова занялось новым проектом. Так на свет появилось сообщество «Хурма», целью которого стало создание прошивок для популярных моделей ARCHOS.

До конца 2016 года участники проекта с необычным названием и ярким слоганом «Не будь овощем, присоединяйся к Хурме!» прорабатывали схему организации и занимались выпуском тестовых прошивок. В 2017 «Хурма» начала набирать популярность у пользователей ARCHOS и активно развиваться уже при полной поддержке российского представительства компании. Число разработчиков в проекте достигло 5 человек, а аудитория пользователей и подписчиков увеличилась до 600. Самыми популярными у пользователей оказались модели 50 Diamond, 50e Helium и 50 Cesium.

На данный момент в проекте участвует 7 устройств, но любой пользователь может отправить заявку на добавление в «Хурму» своего мобильного телефона или планшета. Что именно добавить в первую очередь, организаторы будут решать, исходя из популярности модели и количества таких заявок. Кроме того, проект всегда открыт для разработчиков, знакомых с созданием кастомных прошивок для гаджетов на базе процессоров MediaTek, Qualcomm Snapdragon и Spreadtrum. Всем желающим предлагается связаться с Владимиром Логутовым в ВК: vk.com/freezenook .

Страницы сообщества в социальных сетях: vk.com/archos

Подробную информацию об устройствах компании можно получить на сайте ARCHOS: www.archos.com .