Охлаждение на любой вкус

AeroCool представляет новую линейку процессорных кулеров. Мощные и тихие системы охлаждения обеспечат эффективное рассеивание тепла и бесперебойную работу системы при любой нагрузке.

В новой линейке представлены устройства с разной мощностью, каждое из которых подойдет для решения конкретных задач. Базовая модель, AeroCool BAS, оборудована 120-мм вентилятором и совместима со всеми процессорами на базе сокета Intel LGA 115X. Отличительная особенность устройства в простоте установки: на его основание уже нанесен слой термопасты, поэтому пользователю достаточно только закрепить кулер на материнской плате с помощью удобных винтов. Рекомендованная розничная цена устройства (РРЦ) составляет 454 руб.

Системы охлаждения AeroCool Verkho – продвинутые решения для игровых компьютеров. Они поддерживают технологию Heat Core Touch (HCTT): тепловые трубки с идеально плоской поверхностью повышают эффективность рассеивания тепла. Мощные вентиляторы формируют сильный поток воздуха, который отводится через алюминиевые ребра радиатора, а функция ШИМ позволяет контролировать скорость вращения и уровень шума.

У каждой модели свои особенности. Так, Verkho 2 (РРЦ 640 руб.) имеет прорези в рамке, которые помогают создавать более мощный, по сравнению с другими 90-мм кулерами, воздушный поток. Verkho 3 (РРЦ 1209 руб.) обладает наибольшей в линейке скоростью – 2800 оборотов в минуту. 120-мм вентиляторы Verkho 4 (РРЦ 1521 руб.) и Verkho 5 (РРЦ 2282 руб.) перемещают воздушные массы под большим давлением, при этом Verkho 5 еще и оборудован встроенной LED-подсветкой.

Все новые системы охлаждения AeroCool уже поступили в продажу в розничные магазины.