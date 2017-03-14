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Клуб: Пресс-релизы
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    HyperX представляет Cloud Revolver S – первую игровую гарнитуру со встроенной поддержкой Dolby Surround Sound

    HyperX® представила новейшую игровую гарнитуру со встроенной поддержкой виртуального объёмного звука 7.1 Dolby® Surround Sound. HyperX использовала технологию Dolby Headphone® для создания нового USB-донгла, который обеспечивает качество звука высшего класса всего одним нажатием кнопки. Фирменная пена HyperX с эффектом памяти и обновлённая конструкция широкого оголовья помогут играть с комфортом долгими часами. Кроме того, новая гарнитура совместима с различными платформами, а мощные 50-мм динамики и микрофон с шумоподавлением подходят для командных соревнований и киберспорта мирового уровня.

    Невероятно реалистичное звучание технологии Dolby Headphone отлично дополнит качество звука линейки Cloud Revolver, давно признанное фанатами и критиками. Cloud Revolver S  максимально комфортна и обеспечивает широкую звуковую сцену, что особенно важно для трёхмерных шутеров. Система виртуального объёмного звука 7.1 Dolby Headphone помогает полностью погрузиться в игровой процесс – игрок ощущает себя в центре событий и уверенно ориентируется в происходящем.  

    «Гарнитура HyperX Cloud Revolver S – это звук, производительность и комфорт высшего класса для всех профессиональных геймеров, и без лишней возни с настройкой. Подключите её, нажмите всего одну кнопку и наслаждайтесь качественным объёмным звуком Dolby, – говорит Тайлер Нидлз (Tyler Needles), руководитель аудио направления HyperX. – Играйте, смотрите фильмы и слушайте любимую музыку в Cloud Revolver S с полным погружением, как будто вы сидите в зале современного кинотеатра».

    Динамики Cloud Revolver S разработаны с применением уникальной технологии, благодаря которой пользователь может определить, откуда именно доносится каждый звук в игре и на каком расстоянии находится его источник. Три пресета эквалайзера («усиление», «стандартный режим» и «вокал») помогут каждому игроку выбрать наиболее подходящие настройки для любой ситуации. С Cloud Revolver S определить точное местоположение противника на карте и получить преимущество в игре стало намного проще! 

    Особенности HyperX Revolver S 

    Гарнитура Cloud Revolver S создана, чтобы обеспечить максимальный комфорт и качество звука в игре. Среди её главных особенностей:

    ·          Объёмный звук Dolby Surround Sound – новый USB-донгл со встроенной высококачественной звуковой картой, которая не требует установки дополнительного ПО/драйверов 

    ·          Разработана геймерами – три пресета эквалайзера; кнопки для независимого отключения звука наушников или микрофона; светодиодная подсветка, которая помогает определить, какой из режимов работы включен в данный момент 

    ·          Обновлённый дизайн – удобное расширенное оголовье, матовая чёрная отделка и фирменная пена HyperX с памятью формы 

    ·          Компактность и удобство – в отличие от гарнитур конкурентов, для полноценной работы HyperX Revolver S не нужно дополнительное ПО или выделенная звуковая карта 

    Технические характеристики HyperX Revolver S:

    Наушники

    Динамик: динамический, 50-мм с неодимовыми магнитами

    Тип: охватывающие, закрытые

    Частотная характеристика: 12–28 000 Гц

    Сопротивление: 30 Ом

    Уровень звукового давления: 100,5 дБ звукового давления/мВт при 1 кГц

    Коэффициент нелинейных искажений: < 2%

    Входная мощность: номинальная 30 мВт, максимальная 500 мВт

    Вес: 360 г

    Вес с микрофоном: 376 г

    Длина кабеля:

                от гарнитуры: 1 м

                с блоком управления звуком: 2,2 м

                кабель-удлинитель для ПК: 2 м

    Тип подключения:

                Гарнитура: штекер 3,5 мм (4-конт.)

                Блок управления звуком: USB 

                кабель-удлинитель для ПК: 3,5-мм штекеры для микрофона и наушников

    Микрофон

    Элемент: электретный конденсаторный микрофон

    Диаграмма направленности: двунаправленная, с шумоподавлением

    Частотная характеристика: 50-18 000 Гц

    Чувствительность: -44 дБВ (0 дБ = 1 В/Па,1 кГц)

    Доступность в продаже и гарантия

    Гарнитура  Cloud Revolver S появится в продаже в розничных сетях и интернет-магазинах партнёров HyperX в начале апреля 2017 года. Рекомендованная розничная стоимость 12 990 рублей. Все гарнитуры защищены двухлетней ограниченной гарантией и легендарным качеством обслуживания HyperX. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 14.03.2017 23:09
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