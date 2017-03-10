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Клуб: Пресс-релизы
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    Kingston представляет новую карту памяти microSD золотой серии для записи видео в формате 4К

    Kingston представляет карту памяти SDCG формата microSD Kingston Gold UHS-I Speed Class 3 (U3), предназначенную для записи видео Ultra HD 4К, снимаемого с помощью дронов и экшн-камер.

    Новинка SDCG поддерживает высокую скорость записи: 30 кадров в секунду в разрешении 4К и 120 кадров в секунду при 1080P. Такие показатели позволяют вести серийную съемку, позаботившись о целостности видеоряда.

    Стандарт microSD гарантирует совместимость с большинством экшн-камер, дронов и устройств малых форм-факторов, поддерживающих запись в Ultra HD. Кроме того, карта памяти может работать практически при любых погодных условиях: она защищена от погружения в воду, ударов/вибрации, рентгеновского излучения и перепадов температур. Новинка  пригодится в любом экстремальном путешествии или во время спортивных соревнований.

    Карта памяти Kingston Gold microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) представлена в трех вариантах – емкостью 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ.

    Особенности и преимущества:

    ·          Разработана для записи в формате 4К. Карта памяти подходит для записи видео камерой GoPro® в формате 4K с частотой 30 к/с. Съемка в разрешении 1080P HD с частотой 120 к/с поможет сохранить каждую секунду приключения.

    ·          Выдержит любое приключение. Карта легко переживет контакт с водой1 и экстремальные температуры, поэтому пригодится в походе, на велопрогулке, гонках по бездорожью и во время прыжка с парашютом.

    ·          Сверхвысокая производительность. Последняя спецификация SD Association UHS-I U3 (Ultra High-Speed Bus, Speed Class 3) гарантирует пропускную способность не ниже 30 МБ/с, которой хватит для бесперебойной записи и воспроизведения видео в формате 4K. Карта памяти поддерживает скорость чтения 90 МБ/с и записи 45 МБ/с6: она считывает в 9 раз быстрее и записывает в 4,5 раза быстрее по сравнению со стандартными картами памяти SD Class 10.


    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 10.03.2017 16:37
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