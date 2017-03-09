EZVIZ начинает продажи экшн-камер Ezviz S5 и Ezviz S5 plus на территории России

EZVIZ выводит на российский рынок свои экшн-камеры. Первыми доступными на территории России моделями станут Ezviz S5, которую бренд позиционирует как камеру для туристов и путешественников, и Ezviz S5 plus – устройство премиум-класса для профессионалов и спортсменов-экстремалов.

Обе экшн-камеры весят менее 100 грамм и выпускаются в прочном миниатюрном корпусе размерами 45 х 58 мм – это меньше, чем обычная кредитная карта. При этом, в отличие от камер многих производителей, данные модели оснащены удобным сенсорным экраном с разрешением 320 х 240 (480 х 320 в модели S5 plus) для навигации и просмотра отснятого материала. Встроенные G-сенсор и гироскоп позволяют автоматически запускать запись после начала движения и ставить её на паузу в моменты остановок, система оптической стабилизации уменьшает дрожание картинки при движении, а два микрофона записывают звук, отсекая все ненужные внешние шумы. Кроме того, камеры поддерживают интерфейсы Bluetooth 4.0 и USB 3.0 для передачи данных, а модель Ezviz S5 plus дополнительно оборудована модулем Wi-Fi с поддержкой сетей 2,4 и 5 ГГц.

В Ezviz S5 используется 16-МП камера, которая записывает видео с разрешением до 4K при 15 кадрах в секунду либо 720p при скорости записи до 120 кадров в секунду. В комплект поставки Ezviz S5 входит батарея ёмкостью 1160 мАч, время работы от которой составляет до 2х часов на случай, если прогулка или поездка окажутся долгими. В Ezviz S5 plus установлена 12-МП камера с сенсором Sony IMX 377. Устройство может записывать видео с разрешением до 4K при 30 кадрах в секунду либо в 1080p при скорости записи до 120 кадров в секунду и работает до полутора часов в режиме непрерывной записи видео в 4K. За продолжительность работы камеры отвечает ёмкая батарея на 1200 мАч, которой хватит на 2 часа съемки.

Кроме того, обе модели оборудованы асферическими линзами и поддерживают технологию коррекции искажений изображения, которая устраняет эффект «рыбьего глаза» на видео. Отснятый материал хранится на картах памяти ёмкостью до 128 ГБ.

Ещё одним большим преимуществом экшн-камер Ezviz является огромный выбор аксессуаров. В комплекте с камерами идут открытая рамка, водонепроницаемый кейс и два крепления типа «липучка», а дополнительно для них можно приобрести клипсу на рюкзак, крепление типа «присоска», крепления на руль велосипеда, на руль мотоцикла, на голову и на грудь, удлинённое крепление и пульт управления.

В России новинки уже доступны в магазинах Citilink, Onlinetrade, Xcom-shop. Стоимость Ezviz S5 составляет 12 900 рублей, а Ezviz S5 plus – 24 900 рублей.