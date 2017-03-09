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    Cooler Master представляет блок питания MasterWatt Maker 1200 MIJ

    Cooler Master представляет блок питания MasterWatt Maker 1200 MIJ.  Благодаря качественным компонентам японского и немецкого производства новинка обеспечит высокий уровень производительности и надежности системы. Инженеры Cooler Master и Murata потратили свыше 165 000 часов, чтобы создать совершенное устройство, которое прослужит своему владельцу долгие годы.

     

    MIJ в названии блока означает «made in Japan» – «сделано в Японии». Новинка не только изготовлена там: она еще и спроектирована в сотрудничестве с Murata, известным на местном рынке производителем электроники и компонентов. Компания поставляет запчасти клиентам, занятым в отраслях робототехники, коммуникаций, автомобилестроения, хранения данных, безопасности и исследования космоса.

    Все началось с исследовательского проекта, целью которого был поиск новой формы для блоков питания следующего десятилетия. Но в итоге разработчики обратились к прошлому, вдохновляясь тем, как были спроектированы лучшие аналоговые блоки питания. Это и послужило толчком к созданию MasterWatt Maker 1200 MIJ – устройства, в котором нашли воплощение представления дизайнеров Cooler Master о красоте и совершенстве.

    Сегодня большая часть электроники производится в Китае или Тайване, редкие исключения составляют Япония и Корея. При этом 80% компонентов в MasterWatt Maker 1200 MIJ японского происхождения. Более 20 запчастей компания Murata проектировала индивидуально, поскольку поставщики не могли предложить детали надлежащего качества.

    Таким образом, новинка создана с использованием лучших комплектующих. Она отвечает самым строгим стандартам качества японских производителей электроники. В некоторых частях блока питания применяются два компонента вместо одного, чтобы снизить выделение тепла и продлить срок их службы. Многие из этих компонентов могут работать при температуре до 150 °C. Кроме того, в устройстве используется трансформатор производства Murata, значительно превосходящий стандартные трансформаторы по долговечности. В MasterWatt Maker 1200 MIJ также применяются несколько нетипичных цепей преобразования энергии и новая компоновка печатной платы: эти элементы нельзя найти ни в одном другом блоке питания на рынке. Такая конструкция позволила устройству работать в бесшумном режиме на 50% загрузки. Приятный бонус: блоку необходимо меньше тепловых трубок, при этом уровень температуры остается таким же низким, как и в альтернативных решениях с тепловыми трубками.

    MasterWatt Maker 1200 MIJ прошел строжайшие тесты Murata и достиг КПД, который превзошел стандарт Titanium 80+. Эффективность блока настолько высока, а температура при стабильном выходном токе настолько низка, что необходимы новые стандарты для их измерения.

    Особенности

    ·              Спроектирован и произведен японской компанией Murata Manufacturing 

    ·              КПД уровня Titanium 80+

    ·              Выдает без включения вентилятора до 600 Вт (50% загрузки)

    ·              Уникальная конструкция трансформатора 

    ·              80% японских компонентов 

    ·              10-летняя гарантия с возможностью передачи в другие руки

    ·              Полностью модульный дизайн кабелей 

    Российским пользователям MasterWatt Maker 1200 MIJ будет доступен для заказа на сайте cmstore.eu в марте 2017 года по рекомендованной розничной цене $999 / €999. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 09.03.2017 16:51
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