Новые планшеты ARCHOS выходят на российский рынок

Компания ARCHOS, европейский производитель мобильных устройств и «умных» гаджетов, объявляет о начале продаж в России планшетов ARCHOS 70 Platinum 3G и ARCHOS 97c Platinum. Новинки понравятся пользователям, которые ценят качественный дизайн, универсальность и производительность. Оба устройства уже появились у партнера ARCHOS — дистрибьюторской компании Pronet Group.

ARCHOS 70 Platinum 3G – это производительный планшет на базе современной ОС Android 6.0 Marshmallow с 7-дюймовым IPS-экраном. Устройство оснащено двумя камерами 2 МП на передней и задней панели для съёмки и видеосвязи, и 16 ГБ встроенной памяти, чтобы хранить сделанные снимки, видеоролики и другие данные. Мощности 4-ядерного процессора Mediatek MT8321 и 1 ГБ ОЗУ вполне достаточно, чтобы в дороге пользователь смог с комфортом смотреть видео в фирменном приложении ARCHOS Video Player или играть в любимые игры, а заряда аккумулятора на 2200 мАч хватит для развлечений и работы в любой поездке.

Кроме того, ARCHOS 70 Platinum 3G оснащён модулем 3G. С этим планшетом пользователь всегда сможет оставаться на связи с родными и близкими и не потеряет доступ к сети Интернет и онлайн-сервисам даже в отсутствие покрытия беспроводных сетей Wi-Fi.

Благодаря прочному металлическому корпусу и большому 9,7-дюймовому экрану, планшет ARCHOS 97c Platinum отлично подходит для развлечений и веб-серфинга. Стильный, надёжный и удобный гаджет пригодится пользователю дома, когда хочется посмотреть фильм на ярком IPS-экране с отличной цветопередачей, не вставая с дивана, и в поездке или командировке.

Две камеры – передняя 2-МП и основная 5-МП – отлично подходят для видеосвязи и съёмки качественных фотографий и видео, которые можно сохранить во внутреннюю память планшета или на карту памяти формата Micro SD ёмкостью до 128 ГБ. Современная ОС Android Marshmallow откроет перед пользователем миллионы игр и приложений из магазина Google Play и поможет работать с планшетом с максимальным комфортом, а мощного аккумулятора на 4400 мАч хватит на 4 часа непрерывного воспроизведения любимых фильмов.

Продажи ARCHOS 70 Platinum 3G и ARCHOS 97c Platinum на территории России уже начались. Оба планшета доступны на складах партнера ARCHOS — дистрибьюторской компании Pronet Group.

Рекомендованная розничная цена планшета ARCHOS 70 Platinum 3G – 5 099 рублей. Модель ARCHOS 97c Platinum с 16 ГБ памяти можно купить за 7 999 рублей, а с 32 ГБ – за 8 599 рублей.