Игровые мониторы AOC AGON с частотой 240 Гц – уже в продаже

AOC объявляет о начале продаж самого быстрого игрового дисплея AGON AG251FZ. Главные особенности новинки – частота обновления экрана 240 Гц, время отклика матрицы 1 мс, а также технология Adaptive-Sync, которая обеспечивает плавный геймплей без размытия, разрыва изображения и задержек в обработке пользовательских команд. Также новинка обладает дополнительными возможностями премиум-класса – например, эргономичной подставкой AOC Ergo Dial Base и контроллером AOC QuickSwitch. Они помогут профессиональным геймерам чувствовать себя комфортнее во время игры.

Плавность до предела

В основе AOC AGON AG251FZ лежит 25-дюймовая Full HD TN-панель (формат 16:9, 1920 x 1080 точек). Устройство не только предлагает больший размер экрана, чем стандартные для киберспорта 24”, но и демонстрирует высокую производительность. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс обеспечивают необычайно плавный геймплей и четкую картинку без размытия – даже в динамичных сценах. Кроме того, технология Adaptive-Sync синхронизирует монитор с видеокартой, чтобы избежать разрыва картинки и задержек обработки пользовательских команд. Те игроки, которым важен максимально быстрый отклик, оценят режим AOC Low Input Lag: он отключает постобработку изображения на аппаратном уровне. Таким образом все действия игрока будут отображаться на экране мгновенно, что имеет огромное значение для киберспорта.

Премиальные функции для профессиональных геймеров

Как и все дисплеи серии AGON, модель AG251FZ поддерживает несколько премиальных функций, влияющих на комфорт и эффективность игры. К ним относятся съемный держатель для наушников, ручка для переноски и эргономичная подставка AOC Ergo Dial Base, которая позволяет регулировать наклон, поворот и высоту экрана. Кроме того, технология AOC Flicker Free уменьшает мерцание дисплея, предотвращая таким образом усталось глаз во время напряженных игровых сессий. А чтобы приспособиться к играм разного жанра, AG251FZ поддерживает множество отдельных режимов (для шутеров, гонок, стратегий и т.п.) и технологию AOC Shadow Control: она выравнивает освещение в затемненных сценах, не искажая изображение целиком. Наконец, в комплекте с монитором идет контроллер AOC QuickSwitch, с помощью которого пользователь сможет переключать все настройки на лету.

AOC AGON AG251FZ уже появился в продаже по рекомендованной цене 37 199 рублей.