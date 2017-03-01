Thrustmaster выпускает новую линейку игровых гарнитур

Thrustmaster объявляет о выпуске линейки из трех игровых гарнитур с лицензией Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands, которые помогут геймерам достичь максимальных результатов и погрузиться в мир игры всеми чувствами. Благодаря гарнитурам, геймеры смогут полностью прочувствовать атмосферу крупнейшего приключенческого шутера с открытым миром от Ubisoft.

Высококлассные гарнитуры, отвечающие аудиопрофилю игры

В сложных ситуациях, например, когда отряд Ghosts из элитного подразделения армии США выполняет секретную рисковую миссию в дебрях Боливии, жизнь или смерть может зависеть от возможности идеально слышать и быть услышанным. Новые прогрессивные гарнитуры Thrustmaster предлагают принципиально иной уровень этих функций и позволяют геймерам оптимизировать коммуникацию с партнерами по команде. Они обеспечивают идеально четкую передачу голосов внутри команды и возможность слышать даже самые тихие и отдаленные звуки, что позволяет лучше готовиться и реагировать на любые угрозы, подготовленные враждебной средой. Для достижения этой цели гарнитуры разработаны в точном соответствии с аудиопрофилем игры и с использованием собственной суперсовременной заглушенной комнаты компании Thrustmaster (на рисунке).

Две гарнитуры с функцией 7.1 Virtual Surround, в том числе важная новинка

Две флагманских модели линейки — Y-350X 7.1 Powered GHOST RECON WILDLANDS Edition и Y-350P 7.1 Powered GHOST RECON WILDLANDS Edition — оснащены аудиосистемой 7.1 Virtual Surround Sound в контроллере Y Sound Commander. Первая из них имеет официальную лицензию для Xbox One®, вторая — для PlayStation®4. Кроме того, версия для PlayStation®4 является первой в мире гарнитурой для этой платформы с отлично зарекомендовавшей себя технологией контроллера Y Sound Commander. Обе эти гарнитуры позволяют геймерам с головой уйти в необъятные джунгли Боливии и забыть обо всем на свете.

А также суперуниверсальная гарнитура

Чтобы ответить на запросы самого широкого круга геймеров, Thrustmaster предлагает также версию GHOST RECON WILDLANDS своей популярной модели Y-300CPX. Это мультиплатформенная гарнитура, полностью совместимая с системами PlayStation®4 и PlayStation®3, Xbox One, ПК, Xbox 360® и Mac®.

· Линейка игровых гарнитур Thrustmaster Ghost Recon Wildlands поступит в продажу 7 марта 2017 г. по рекомендуемой розничной цене 7 499 рулей за модель Y-300CPX GHOST RECON WILDLANDS Edition (мультиплатформенная) и 11 490 рублей за модели Y-350X 7.1 Powered GHOST RECON WILDLANDS Edition (Xbox One®) и Y-350P 7.1 Powered GHOST RECON WILDLANDS Edition (PlayStation®4).