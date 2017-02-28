Новые клавиатуры в линейке Cooler Master – MasterKeys Pro S и MasterKeys Pro M RGB

Cooler Master представляет две новые модели механических клавиатур для требовательных и хардкорных геймеров. MasterKeys Pro S оборудована подсветкой c чистым ярко-белым свечением, недоступным ни одной RGB-клавиатуре. MasterKeys Pro M RGB, в свою очередь, воспроизводит 16,7 млн оттенков подсветки, которую можно настроить по своему вкусу. Оба устройства поддерживают создание профилей и запись макросов «на лету» без участия ПО. Дополняют возможности новинок несколько режимов подсветки («волна», «дыхание» и другие), технология anti-ghosting и переключатели с ресурсом до 50 млн нажатий Cherry MX четырех типов на выбор: Red, Brown, Blue и Silver.

«Дополнив линейку клавиатур MasterKeys Pro двумя новыми моделями, мы упростили пользователям выбор, – отмечает Картер Салли (Carter Salley), руководитель направления периферийных устройств. – Достаточно определиться с цветом и размером клавиатуры: маленькая, средняя, большая, с белой или разноцветной подсветкой. Вне зависимости от своих предпочтений, пользователи найдут в линейке MasterKeys Pro подходящий вариант».

MasterKeys Pro S: ярче яркого

Клавиатура с яркой белой подсветкой Intelligent White и переключателями Cherry MX дарит непревзойденные тактильные ощущения. Компактный дизайн без цифрового блока экономит место на столе, делает устройство портативным, а также позволяет комфортно расположить кисти рук: чем меньше расстояние между мышкой и клавиатурой, тем удобнее играть и работать с текстом. Макросы и эффекты подсветки, реагирующие на игровые события, мгновенно выполняются благодаря встроенной памяти и поддержке профилей.

MasterKeys Pro M RGB

Клавиатура выполнена в уникальном форм-факторе, объединяющем цифровой блок и блок со стрелками. Таким образом, устройство предлагает функциональность полноразмерной клавиатуры, но при этом сохраняет компактность и оставляет больше свободного места.

Настройка режимов подсветки «на лету»

Удобные функциональные клавиши позволяют вручную переключать скорость и режим подсветки. Благодаря процессору ARM Cortex M0 в модели MasterKeys Pro S и Cortex M3 в MasterKeys Pro M RGB пользователь сможет легко управлять настройками клавиатуры – регулировать частоту повторения, менять функции мультимедийных клавиш и записывать макросы. Все действия очень просты: Fn + левая/правая стрелка отвечают за изменение режима подсветки; Fn + стрелка вверх/вниз – за изменение скорости ее пульсации (на кнопках есть пиктограммы с подсказками). Для настройки режимов не нужно устанавливать специальное ПО.

Для игр и работы

Клавиатуры поддерживают два режимы – стандартный и игровой. Во время работы или учебы можно отключить игровые макросы и режимы подсветки, нажав Fn + Esc. После возвращения к игре будут доступны четыре профиля для настроек подсветки и макросов. Переключаться между ними так же просто с помощью клавиши Fn.

Технология Anti-ghosting

В новых клавиатурах две продвинутые технологии скомбинированы в одну, благодаря чему макросы будут доступны даже для Mac OS X. Cooler Master объединила функции N-key и 6-key rollover, чтобы устройство корректно считывала команды при любом количестве одновременно зажатых клавиш. Неважно, насколько горячим становится сражение и какую операционную систему предпочитает пользователь, – клавиатурам MasterKeys Pro все по плечу.

Клавиатуры MasterKeys Pro S и MasterKeys M RGB появятся в продаже 28 февраля по ориентировочной цене 99 и 149 евро соответственно. Вопрос о том, поступят ли устройства на рынок России, пока остается открытым.

Дополнительная информация – на сайте www.coolermaster.com.