Персональный городской транспорт ARCHOS на MWC 2017

Компания ARCHOS представляет линейку персонального городского транспорта, который должен помочь решить ряд насущных проблем современных европейских городов. Инфраструктура крупных городов постоянно изменяется и разрастается, и поддерживать её на должном уровне становится всё сложнее. Из-за этого жители страдают от пробок и перегруженности уличного движения, от загрязнения воздуха и от непрекращающегося шума. Поэтому ARCHOS занялась созданием продуктов, которые делают перемещение по городу проще и не вредят окружающей среде.



Наличие «умных» элементов и технологий в транспортных средствах помогает сделать дороги более безопасными и повышает общую эффективность дорожного движения. Это касается и беспилотных, и набирающих популярность «общих» видов транспорта. Кроме того, постоянное совершенствование систем быстрой зарядки и создание более ёмких батарей уже позволяют говорить об электрическом транспорте как о полноценной замене обычного бензинового.



«Мы в ARCHOS однозначно убеждены, что сочетание цифровых технологий и электротранспорта – именно то, что поможет сделать городской транспорт удобнее и экологичнее. На протяжении нескольких месяцев мы работали над новыми «умными» видами электротранспорта. Мы заключили партнёрские соглашения с компаниями, которые наиболее далеко продвинулись в этих отраслях, и постоянно обменивались с ними результатами исследований и новыми разработками. Теперь мы готовы показать посетителям выставки Mobile World Congress и всему миру результаты нашей работы», – отметил глава ARCHOS Лоик Пуарье.



ARCHOS Urban eScooter



ARCHOS Urban eScooter – это палочка-выручалочка для комфортного перемещения по городу. Он почти ничего не весит, легко складывается/раскладывается, может разгоняться до 20 км/ч и проезжает до 25 км от одного заряда батареи. Он даже может ехать в гору с уклоном до 15 градусов. Кроме того, скутером очень легко управлять: одна кнопка нужна для набора скорости, вторая – для торможения. При этом в ARCHOS Urban eScooter есть все функции, характерные для обычных скутеров, включая переднюю фару, откидную подножку и опоры для ног. А двойная демпфирующая система и электронные тормоза EBS повышают безопасность скутера на дороге. ARCHOS Urban eScooter – на 100% электрическое транспортное средство, и чтобы полностью зарядить его достаточно всего 180 минут. Кроме того, сопутствующее приложение поможет пользователю в любой момент узнать скорость движения и уровень заряда батареи скутера.



— Легко складывается – можно хранить практически где угодно

— Проезжает 25 км от одного заряда батареи

— Разгоняется до 20 км/ч

— Лёгкий: весит всего 14,15 кг вместе с батареей

— Способен подниматься под уклон в 15 градусов

— Двойная демпфирующая система



ARCHOS Bolt



ARCHOS Bolt – надёжный и современный, собранный из сплава алюминия и других долговечных материалов. Он легко складывается, весит всего 8 кг и может достигать скорости до 15 км/ч – это отличный баланс между скоростью и безопасностью перемещения. Кроме того, максимальной скоростью устройства можно управлять прямо с руля, а тормоз на заднем колесе и тормозная система двигателя позволяют быстро замедлить ход или полностью остановиться. ARCHOS Bolt выдерживает вес до 90 кг, а на его светодиодном экране видны пробег и текущий заряд батареи.



— Легко складывается

— Проезжает до 10 км от одного заряда батареи

— Разгоняется до 15 км/ч

— Лёгкий: весит всего 8,28 кг



ARCHOS X3



ARCHOS X3 – тихий, экологичный и не выделяет углекислый газ. Это отличное транспортное решение в условиях постоянного роста цен на энергоносители и перенаселённости городов. Электрический двигатель (мощность в 1 кВт равна мощности бензинового двигателя объёмом 50 см3) позволяет быстро и с комфортом перемещаться по городу, при этом водителю не нужны права на управление мотоциклом. После включения двигатель ARCHOS X3 мгновенно достигает полной мощности, поэтому свою максимальную скорость он может развить всего за 3 секунды. Стильный матово-чёрный корпус дополняет образ классического городского транспортного средства, а в специальном отделении на багажнике водитель может хранить свой шлем. В городских условиях ARCHOS X3 может проехать до 60 км, после чего его достаточно просто подключить к любой электрической розетке на 220 В на 6 часов, чтобы полностью зарядить батарею.



— Полностью электрический двигатель

— Никаких расходов на содержание, никакого бензина, машинного масла или выбросов углекислого газа

— Расходы менее 0,5 евро на 100 км

— Удобное отделение на багажнике

— Элегантный матово-чёрный цвет



Все решения из новой линейки персонального городского транспорта ARCHOS компания покажет на своём стенде в рамках выставки MWC 2017 (зал 6, стенд B60).

