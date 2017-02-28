Цвета вокруг: новый монитор Philips с изогнутым экраном и расширенной цветовой гаммой

MMD представляет новый 27-дюймовый монитор с изогнутым экраном. Новинка понравится любителям погрузиться в работу и развлечения с головой, которые ищут качественный монитор для дома. А чтобы изображение на экране стало ещё ярче и естественней, новая модель Philips поддерживает технологию улучшения цветопередачи Ultra Wide - Color .

Малый радиус изгиба

Благодаря крайне малому радиусу изгиба экрана (1800 мм) изображение на нём не искажается, но приобретает большую глубину. Кроме того, 278E8QJAB поддерживает технологию Adaptive Sync , которая позволяет смотреть любимые фильмы и играть в игры без отвлекающих от процесса размытия в движении, разрывов и подёргивания картинки.

«Ряд наших моделей с изогнутым экраном пополнил новый 27-дюймовый монитор. И это – только начало. Такие мониторы становятся всё привычней взгляду пользователей и набирают популярность, поэтому мы в 2017 году планируем вывести на рынок сразу несколько новинок с изогнутым экраном. Это в очередной раз подтверждает, что компания MMD стремится создавать инновационные продукты, с которыми работать становится проще, а отдыхать – приятней», – отмечает Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе .

Расширенная цветовая гамма

Благодаря поддержке новой технологии Ultra Wide - Color изображение на Full HD экране 278E8QJAB выглядит ярким и естественным, а его цветовая гамма стала одной из самых широких на рынке: монитор способен отображать 130% гаммы sRGB (104% гаммы NTSC ), при стандартных по рынку показателях 99% sRGB (72% NTSC ). Кроме того, вся работа с цветом проходит без помощи программных улучшений и фильтров, прямо на аппаратном уровне.

Расширенная цветовая гамма полезна для самых разных задач. Поклонники онлайн-шоппинга, к примеру, увидят на экране настоящий цвет платья, автомобиля или мебели для кухни, которую они решили купить. А фотографы и любители видеосъёмки смогут быть уверены, что изображение на экране не будет отличаться от того, что они видели в объектив своей камеры. Благодаря качественной цветопередаче зрители увидят фильм именно таким, каким его задумал режиссёр.

Отличную цветопередачу и аккуратные изгибы экрана дополняет ещё одна полезная особенность – матрица VA с LED-подсветкой и технологией вертикальной ориентации с многодоменной структурой, которая помогает добиться сверхвысокой статической контрастности и более яркого, насыщенного изображения. Благодаря этому монитор отлично подходит для просмотра фотографий и фильмов, а также для работы с графикой.

Удобные функции

Новый 27-дюймовый монитор полон полезных функций, которые превратят работу с ним в удовольствие. Технология Flicker - Free автоматически изменяет яркость экрана, чтобы убрать мерцание изображения, Philips SmartImage Lite подстраивает изображение под контент на экране, чтобы добиться оптимального уровня контрастности, насыщенности цветов и чёткости изображения для каждой фотографии и каждого видео. И всё это – в автоматическом режиме и по нажатию буквально одной кнопки. Для скоростной передачи данных в мониторе есть DisplayPort , кроме того, он поддерживает и подключение через HDMI . Также в новинке от Philips есть качественные встроенные стереодинамики.

Монитор Philips 278E8QJAB E-Line появится в продаже с марта 2017 по цене 18 139 рублей.