Новые смартфоны ARCHOS на MWC 2017

Компания ARCHOS представляет смартфоны ARCHOS 50 и 55 Graphite. Новинки поддерживают самые современные технологии и оснащены по последнему слову техники: основная камера 13 МП с дополнительным объективом 2 МП и фронтальная камера 5 МП, сканер отпечатков пальцев, разъём USB Type-C, а также новая ОС Android Nougat. Обе модели компания покажет на выставке MWC, которая пройдёт на следующей неделе, а в продаже они появятся в июне 2017 года по цене от 130 евро.

Линейка Graphite готова дать пользователям всё, чего они могут ждать от продукции ARCHOS: большую диагональ экрана, быстрое распознавание отпечатков пальцев, скоростной мобильный Интернет, доступ к популярным приложениям, возможность за секунды делиться любимыми фотографиями и видео в социальных сетях, а также высокую скорость зарядки и передачи данных.

Несмотря на ультратонкий цельный алюминиевый корпус (толщиной всего 7,8 мм) ARCHOS 55 Graphite может похвастаться 5,5 дюймовым 2,5D экраном с матрицей IPS и разрешением HD. Поэтому он наверняка понравится пользователям, которые предпочитают смотреть любимые фотографии, фильмы и клипы с экрана смартфона.

В новинке установлены 4-ядерный процессор Mediatek MT6737 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения до 128 ГБ при помощи карт памяти microSD.

В ARCHOS 55 Graphite две камеры: на его задней панели – камера 13 МП с автофокусом, светодиодной вспышкой и дополнительным объективом 2 МП, а также фронтальная камера 5 МП для видеозвонков и селфи. Сдвоенный объектив позволяет добиться большей чёткости и более высокой детализации снимков, а также поддерживает режимы широкоугольной съёмки и съёмки боке. Теперь любой интересный кадр навсегда останется с пользователем, сохранив всю свою красоту.

Чувствительный сенсор отпечатков пальцев позволяет разблокировать смартфон менее чем за 0,3 секунды и может хранить до пяти отпечатков, так что пользователю незачем волноваться о том, как именно он держит устройство в руке и сможет ли его сейчас разблокировать.

В ARCHOS 55 Graphite можно установить сразу две SIM-карты, при этом скорость передачи данных через мобильный интернет всегда будет высокой благодаря поддержке сетей 4G/LTE.

Смартфон оборудован мощным литий-ионным аккумулятором на 3000 мАч и способен быстро восстанавливать его заряд при помощи порта USB Type-C. Кроме того, время работы от одного заряда увеличивает новый режим энергосбережения Doze 2.0, который Google представила в ОС Android версии Nougat.

Смартфон работает под управлением «чистой» ОС Android 7.0 (Nougat), в которой появилось несколько полезных нововведений, включая режим разделённого экрана, функцию быстрого ответа на уведомления, а также переработанные переключатели в «шторке» и меню. Кроме того, благодаря доступу к магазину Google Play пользователи смогут с лёгкостью скачать любое из миллионов приложений, игр или книг!

Также в продаже скоро появится «облегчённая» версия новинки – ARCHOS 50 Graphite, оборудованная 5-дюймовым 2,5D экраном с матрицей IPS и разрешением HD, а также 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ при помощи карт памяти microSD.

ARCHOS покажет смартфоны ARCHOS 55 и 50 Graphite на своём стенде на международной выставке MWC 2017 (зал 6, стенд B60).

Подробную информацию об устройствах компании можно получить на сайте ARCHOS.