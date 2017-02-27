ARCHOS ПРЕДСТАВИТ НА MWC 2017 НОВЫЙ ПЛАНШЕТ

ARCHOS представляет надёжный защищённый планшет «2 в 1» ARCHOS 101 Saphir с клавиатурой. Как и популярный защищённый смартфон ARCHOS 50 Saphir, новинка предназначена в первую очередь для любителей пеших и велосипедных походов, а также для людей, которые часто работают на открытом воздухе. Планшет оснащён 10,1-дюймовым HD-экраном с матрицей IPS, 4-ядерным процессором, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутренней памяти. Кроме того, в ARCHOS 101 Saphir есть две камеры, встроенный GPS-приёмник, разъёмы USB Type-C и micro HDMI, причём всю «начинку» новинки защищает прочный ударостойкий корпус. Компания покажет планшет на выставке MWC 2017, которая пройдёт на следующей неделе, а в продаже ARCHOS 101 Saphir появится до начала лета. Ориентировочная стоимость планшета составит 150 евро.

Даже в домашних условиях падения, удары и попадание воды в корпус различных электронных гаджетов обходятся семейному бюджету весьма дорого. Но сейчас на самом пике популярность пеших походов и велосипедных прогулок, причём современный пользователь не выйдет из дома без любимого планшета в рюкзаке. Даже специалисты, которые постоянно работают на открытом воздухе, считают, что с прочным и производительным гаджетом повысится и их производительность труда «в поле».

В 2009 году компания ARCHOS первой выпустила планшет на базе ОС Android. Кроме того, в её распоряжении колоссальный опыт дочернего предприятия ARCHOS, Logic Instrument – лидера в области производства встроенных и защищённых мобильных систем для работы в неблагоприятных условиях. Поэтому новый планшет ARCHOS 101 Saphir способен выдержать падение с высоты 1 метр и защищён от попадания пыли и брызг воды по стандарту IP54.

Новинка оснащена ярким 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280x800, который обеспечивает отличные углы обзора и высокую чёткость изображения. Пользователь с одинаковым комфортом сможет рассматривать фотографии, смотреть видео и пользоваться любимыми приложениями или социальными сетями со своего дивана, с вершины Гималаев или находясь где-то на стройке.

64-битный 4-ядерный процессор Mediatek с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутренней памяти позволят владельцу планшета с лёгкостью переключаться между несколькими включенными приложениями и, к примеру, просмотром видео.

Для съёмки в ARCHOS 101 Saphir есть две камеры: фронтальная 2-МП и основная 5-МП. Кроме того, устройство оборудовано GPS-приёмником, поэтому пользователь сможет полноценно работать с приложениями, которым требуются геолокационные данные. А заряда батареи ёмкостью 6 000 мАч планшету хватит на целый день активной работы и развлечений.

ARCHOS 101 Saphir работает под управлением седьмой версии ОС Android – Nougat – и поддерживает ряд новых функций, включая режим разделённого экрана, быстрые ответы на уведомления и переработанные настройки переключателей и меню. Благодаря этому пользоваться планшетом стало ещё удобнее!

Кроме того, ОС Android даёт всем владельцам ARCHOS 101 Saphir возможность воспользоваться более чем 1,4 миллионами приложений, игр и фильмов из магазина Google Play.

Устройство полностью готово к работе с мультимедийным контентом в пути или дома: планшет оборудован разъёмом для наушников, клавиатурой, двумя динамиками и портами USB Type-C и micro HDMI.

Увидеть ARCHOS 101 Saphir можно будет на выставке MWC 2017, на стенде ARCHOS (зал 6, стенд B60).

Подробную информацию об устройствах компании можно получить на сайте ARCHOS.

