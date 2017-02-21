Гармония формы и содержания: два новых игровых монитора AOC AGON в «безрамочном» дизайне с изгибом 1800 мм

AOC расширяет премиальную игровую линейку AGON двумя новыми моделями: AG322QCX (31,5”, QHD) и AG272FCX (27”, Full HD). Обе новинки имеют изогнутый дисплей со сверхмалым радиусом кривизны 1800 мм, благодаря чему пользователи смогут с головой погрузиться в игру. Тончайшие рамки с трех сторон от экрана усилят этот эффект и позволят максимально сфокусироваться на игровых событиях. Оба монитора поддерживают частоту обновления 144 Гц и технологию AMD FreeSync: это обеспечит плавный геймлей без разрывов и размытия картинки. Вдобавок, устройства наделены типичными для линейки AGON возможностями, включая широкий набор игровых режимов и настроек (переключаются с помощью комплектного контроллера QuickSwitch), держатель для наушников, ручку для переноски, эргономичную подставку и настраиваемую LED-подсветку.

Фокус и погружение

Две модели формата 16:9 добавляют в линейку изогнутых мониторов AOC AGON новые размеры. AOC AGON AG322Q с диагональю 31,5 дюйма (80 см) оборудован VA-панелью и поддерживает разрешение QHD 2560 x 1440 точек: с этим дисплеем игровая графика будет четкой и детализованной. Вторая модель, AG272FCX, использует более компактную VA-панель с диагональю 27 дюймов (68,6 см) и разрешением Full HD 1920 x 1080 точек. Обе новинки имеют радиус кривизны 1800 мм, что делает их самыми изогнутыми в серии AGON. Это позволит погрузиться в игру с головой и оценить всю глубину и целостность картинки. А дополнят это ощущение ультратонкие, практически невидимые рамки сверху, справа и слева от экрана.

Высокая производительность для киберспорта

Обе новинки поддерживают частоту обновления 144 Гц, что сводит на нет размытие и делает картинку плавной и четкой даже в динамичных сценах. Вдобавок технология AMD FreeSync помогает избегать разрывов, полос на экране и задержки вывода изображения. Обеспечить еще более быстрый отклик поможет режим AOC Low Input Lag, который отключает постобработку изображения на аппаратном уровне. Таким образом, любые действия игрока будут видны на экране мгновенно, что станет серьезным подспорьем в киберспорте. Функция AOC Shadow Control даст дополнительные преимущества в играх с обилием темных сцен: она поможет выровнять яркость на отдельных участках, не затрагивая всю картинку.

Гибкость и комфорт

Игровые режимы и другие настройки можно легко менять с помощью комплектного контроллера AOC QuickSwitch. Взамен стандартной навигации по меню пользователи получат доступ к параметрам, которые имеют значение в каждой конкретной игре: дисплеи имеют предустановки для шутеров от первого лица, гонок, пошаговых стратегий и настраиваемый игровой режим.

Чтобы сделать долгие часы игры более комфортными, новинки поддерживают технологию AOC Flicker-Free, предотвращающую усталость глаз, и режим AOC Low Blue Light, который устраняет вредный эффект излучения в синей части спектра. Для здоровой осанки устройства оборудованы эргономичными подставками AOC Ergo Base: они позволяют регулировать высоту, угол наклона и поворота экрана. Участники игровых турниров оценят удобную ручку для переноса дисплея и держатель для наушников, который пригодится в перерывах между сессиями. Наконец, широкий набор разъемов – HDMI, DisplayPort, VGA и USB 3.0 – делает новинки совместимыми с большим количеством источников сигнала.

Индивидуальный стиль

В дополнение к минималистскому «безрамочному» дизайну, новые модели AGON могут похвастаться настраиваемой LED-подсветкой. Светодиоды расположены на задней панели и на нижней рамке экрана. Они поддерживают три цвета (красный, зеленый и синий), а также три уровня яркости. Такое решение поможет адаптировать внешний вид мониторов к стилю и вкусу игрока или киберспортивной команды.

AOC AGON AG322QCX и AOC AGON AG272FCX поступят в продажу в мае 2017 года по ориентировочной цене 44 629 и 17 219 рублей соответственно.

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