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    Акция Mio и «М.Видео»: подарок при покупке видеорегистратора MiVue 636

    Mio Technology примет участие в глобальной акции компании «М.Видео». Каждый покупатель видеорегистратора Mio MiVue 636 гарантированно получит сертификат на вторую покупку случайным номиналом от 1000 до 5000 рублей. Акция действует с 14 по 27 февраля во всех магазинах «М.Видео».

    Mio MiVue 636 – видеорегистратор со встроенным GPS-приемником. Он не только записывает все происходящее на дороге, но и предупреждает о стационарных камерах контроля скорости. Устройство дарит водителю уверенность за рулем и позволяет избежать штрафов за слишком быструю езду. До 27 февраля видеорегистратор поможет выиграть еще и подарочный сертификат «М.Видео».

    Гаджет ведет съемку с разрешением Full HD (1920 х 1080), а в широкоугольный объектив (140 градусов) попадает все, что может иметь значение при разборе дорожного происшествия. Благодаря продвинутой оптике с пятью стеклянными линзами и инфракрасным фильтром запись будет четкой, яркой и детализованной. Видеорегистратор поддерживает ручную регулировку экспозиции, поэтому может работать при любых погодных условиях: на видео не будет бликов от фар и яркого солнца, а ночная съемка останется такой же информативной, как и дневная.

    Mio MiVue 636 заблаговременно предупреждает о полицейских камерах, в зависимости от скорости, с которой движется автомобиль: чем быстрее он едет, тем раньше водитель получит уведомление и сможет плавно притормозить. При желании координаты новых камер можно добавлять вручную. Благодаря GPS-датчику на видео отображаются данные о местоположении машины и ее текущей скорости.

    Важной особенностью модели MiVue 636 является возможность одновременного использования сразу двух карт памяти. В случае ДТП пользователь может отдать один накопитель инспектору ГИБДД для приобщения к делу, а второй оставить у себя: так доказательства невиновности водителя никогда не потеряются и дойдут до суда. Емкость обеих карт может достигать 128 ГБ.

    Для участия в акции необходимо приобрести видеорегистратор MiVue 636 с 14 по 27 февраля в одном из магазинов сети «М.Видео». Каждый покупатель также получит скретч-карту номиналом 1000, 2000 или 5000 рублей. Номинал подарочного сертификата определяется случайным образом.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 17.02.2017 12:27
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