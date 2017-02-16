ARCHOS станет лицензированным партнёром Kodak по выпуску планшетов в Европе

Компания Eastman Kodak выбрала ARCHOS в качестве лицензионного партнёра по выпуску планшетов на территории Европы.

Соглашение с ARCHOS стало очередным этапом программы Kodak по лицензированию бренда, которая уже принесла компании успех после европейского запуска смартфона KODAK Ektra.

«Мы гордимся возможностью стать партнёром Kodak и совместно готовить выход этого известного бренда в мир планшетов. Нам буквально не терпится увидеть новые устройства в руках пользователей», – отметил глава ARCHOS, Лоик Пуарье.

«Мы очень рады видеть ARCHOS среди своих лицензионных партнёров, – прокомментировал Брайн Круз (Brian Cruz), вице-президент и главный менеджер департамента потребительских товаров Kodak. – у ARCHOS прекрасная репутация в отрасли производства планшетов. В 2009 году этот французский бренд первым представил планшет на базе Google Android и уже давно считается одним из ключевых партнёров на европейском рынке с большим ассортиментом продукции в розничном секторе».

В планшетах KODAK стильный дизайн будет сочетаться с новейшими технологиями. Предустановленные специализированные приложения для работы с фото и видео наверняка понравятся любителям мобильной съёмки, а камера с разрешением 8МП поможет им навсегда сохранить самые яркие моменты жизни. Кроме того, поддержка сетей 3G позволит пользователям делиться своими любимыми фотографиями и клипами с семьёй и друзьями в реальном времени.

Планшеты Kodak появятся в европейских магазинах ещё до начала лета 2017 года. Дополнительную информацию о продукции компании ARCHOS можно получить на сайте archos.com а также в социальных сетях ВКонтакте , Facebook и Twitter .