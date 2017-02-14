«Гоночный болид» для комфортной игры

AeroCool представляет игровые кресла AC120 и AC220. Это не только удобные аксессуары для работы и долгих часов гейминга без боли в спине. Это еще и стильные предметы интерьера, напоминающие сидения спортивного автомобиля.

Эргономика без компромиссов

В новых креслах AeroCool все продумано до мелочей. Плотный наполнитель обеспечит комфорт и поддержку во всех точках соприкосновения с телом пользователя. Но самое главное в новинках – особая конструкция спинки, которая откидывается на 90–180°: во время перерыва в работе или игре можно прилечь, чтобы расслабиться, собраться силами и снова ринуться в бой. В вертикальном же положении спинка разгружает позвоночник и предотвращает дискомфорт. В ней предусмотрена вставка под поясницу, а подголовник выполнен по аналогии с автомобильными креслами.

Кресла подходят для геймеров ростом от 160 до 185 см (AC120) и до 200 см (AC220). Их можно регулировать по высоте, чтобы добиться наиболее удобного положения. Подъемный механизм основан на гидроприводе 4 класса, который отличается высоким качеством, долговечностью и выдерживает вес до 150 кг. Также сидение кресла вращается на 360° и наклоняется под нужным пользователю углом, если замок механизма наклона разблокирован.

Дополняют эргономику регулируемые подлокотники. Пользователь может выставить нужную высоту и развернуть их в любую удобную сторону.

Надежное основание

Кресла AeroCool стоят на прочной стальной крестовине, которая обеспечивает равновесие и устойчивость в любой ситуации. Модель AC120 оснащена 50-мм полиуретановыми, а AC220 – 60-мм нейлоновыми колесиками, которые двигаются бесшумно и не оставляют следов на полу.

Эффектный дизайн

Кресла моментально приковывают к себе взгляд. Они имитируют сидение спортивного автомобиля: качественный чехол из искусственной кожи дополняют отделка под углеволокно и яркие полосы синего, красного, оранжевого или зеленого цветов. Поклонники более строгого дизайна могут выбрать полностью черную расцветку.

Геймерские кресла AeroCool AC120 и AC220 поступят в продажу в марте 2017 года.