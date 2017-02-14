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Клуб: Пресс-релизы
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    TOSHIBA УВЕЛИЧИВАЕТ ЕМКОСТЬ 3,5-ДЮЙМОВЫХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ N300 ДЛЯ NAS ДО 8 ТБ

    Toshiba  представляет новую 8-терабайтную модель в линейке 3,5-дюймовых внутренних накопителей повышенной надежности N300 для NAS. Новинка адресована обычным пользователям, владельцам домашнего офиса или небольшого бизнеса, которые теперь могут выбирать наиболее подходящую для своих нужд емкость – 4, 6 или 8 ТБ. Новый жесткий диск оптимизирован для работы в режиме 24/7 и способен выдерживать высокие нагрузки.

    Серия N300 разработана специально для сетевых накопителей, которые должны надежно хранить и предоставлять бесперебойный доступ к большим объемам данных в любое время. При наличии у NAS до восьми отсеков с поддержкой RAID-массивов пользователь сможет наращивать емкость системы хранения по мере необходимости.

    Все накопители серии N300 имеют большой 128-мегабайтный буфер данных и поддерживают технологию динамического кеширования Toshiba. Она представляет собой автономный алгоритм кеширования данных со встроенной функцией управления буфером, с помощью которого оптимизируется процесс чтения/записи и повышается производительность накопителя для работы с данными в режиме реального времени.

    Для более надежной работы накопители Toshiba N300 поддерживает ряд современных технологий. Одна их них – технология, которая определяет вибрацию, удары и перегрев и устраняет их последствия. В накопителе встроено несколько шок-сенсоров: они отслеживают и компенсируют вибрацию от ударов и угловых колебаний, а система устранения ошибок ускоряет восстановление работоспособности накопителя. Также надежность диска повышает технология Ramp Load, регулирующая уровень износа головки

    8-терабайтная модель накопителя повышенной надежности N300 появится в продаже в феврале 2017 года по ориентировочной цене 27 375 рублей. На устройство распространяется расширенная трехлетняя гарантия.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 14.02.2017 15:08
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