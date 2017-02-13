Mio и «Эльдорадо» дарят подарки к 23 Февраля

Mio Technology и компания «Эльдорадо» объявляют о начале праздничной акции ко Дню защитника Отечества. Каждый, кто с 9 по 22 февраля купит видеорегистратор Mio MiVue C325, получит подарочный сертификат на сумму 500 рублей.

Автомобильный видеорегистратор – беспроигрышный вариант подарка к 23 февраля. Он символизирует заботу и внимание, ведь сам гаджет дает защиту и уверенность на дороге. Компактная модель Mio MiVue C325 снимает видео в разрешении Full HD (1920 х 1080) с частотой 30 к/с. Это означает, что запись происходящего всегда будет четкой и детализованной. Удобное крепление позволит разместить устройство на лобовом стекле так, чтобы не мешать обзору.

Видеорегистратор MiVue C325 может работать при любой погоде. Инфракрасный фильтр нейтрализует яркое солнце и блики фар, чтобы видео не было пересвеченным, а ручная регулировка экспозиции облегчает съемку при недостаточном освещении. Интерфейс видеорегистратора не вызовет трудностей в освоении даже у неопытных пользователей: он простой и интуитивно понятный.

Во время записи Mio MiVue C325 автоматически проставляет в штамп дату, время, скорость и точные координаты автомобиля. Также на видео можно добавить и государственный номер. При ударе, столкновении или резком торможении встроенный датчик начинает запись в нестираемый участок памяти. Видеорегистратор поддерживает накопители емкостью 128 ГБ.

Акция действует с 9 по 22 февраля 2017 года в сети магазинов «Эльдорадо». За каждый купленный в этот период автомобильный регистратор Mio MiVue С325 участники получат подарочный сертификат на сумму 500 рублей. Цена устройства в период акции составит 4 690 рублей.