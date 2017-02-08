Cooler Master представляет корпус MasterCase Pro 6

Cooler Master сообщает о выпуске новой модели в линейке модульных корпусов MasterCase . MasterCase Pro 6 – более сдержанный внешне «кузен» популярной модели формата mid-tower, MasterCase Pro 5. Как и остальные модели линейки, новинка поддерживает технологию FreeForm™, которая позволяет изменять расположение компонентов в корпусе и его внешний вид.

Строгий бесшовный дизайн

Своим сдержанным дизайном MasterCase Pro 6 сильно отличается от других моделей линейки. Все панели и грани корпуса практически бесшовно переходят друг в друга благодаря гладким вставкам цвета тёмно-серый металлик. Даже панель ввода/вывода скрыта за специальной незаметной заглушкой, так что единственный выделяющийся элемент корпуса – это сияние светодиодной подсветки, видимое в нижней части передней панели.

С точки зрения Cooler Master, минималистичный дизайн лучше подходит для домашних, игровых и офисных систем, так как с ним корпус не выглядит чужеродно и намного лучше сочетается с уже имеющимися элементами декора.

Специально для тех, кто считает, что в бесшовных корпусах часто бывают проблемы с вентиляцией, Cooler Master предлагает собственное интересное решение. На гранях корпуса расположены тонкие вентиляционные отверстия, а его верхнюю и переднюю панели можно приоткрыть для лучшего охлаждение компонентов, так как они крепятся к каркасу на специальных двухуровневых магнитных замках. Также в корпус можно установить систему водяного охлаждение с радиатором высотой до 297 мм. Установка возможна на верхнюю либо на переднюю панель MasterCase Pro 6, при этом для второго варианта необходимо будет сдвинуть карман для крепления жёстких дисков.

FreeForm ™ – способ создать полностью модульный корпус

Части каркаса корпуса можно свободно переставлять или снимать, что позволяет устанавливать в него практически любые компоненты в различных сочетаниях. Для установки твердотельных накопителей в корпусе предусмотрено два отдельных отсека с четырьмя креплениями, а блок питания и кабели можно отделить от других комплектующих специальной разделительной панелью. Также благодаря системе FreeForm™ в корпусе есть уникальная панель, при помощи которой карман для жёстких дисков легко можно снять и передвинуть в нужное положение.

Что бы пользователь ни захотел видеть внутри своего корпуса, с модульной системой крепления компонентов FreeForm™ это наверняка окажется возможно. Концепция FreeForm™ возникла из-за желания Cooler Master создать полностью модульный корпус. Благодаря ей пользователь может переносить или снимать карманы для крепления жёстких дисков, устанавливать твердотельные накопители в четырёх положениях, встраивать в корпус мощные системы водяного охлаждения и ставить крупногабаритные видеокарты, при этом аккуратно разместив все нужные кабели в специально отведенных отсеках. Более подробная информация о возможностях системы FreeForm™ доступна на её странице .

Аксессуары Maker Made и FreeForm™

Продолжить перестраивать MasterCase Pro 6 под свои вкусы пользователь сможет при помощи постоянно растущей коллекции аксессуаров, созданных дизайнерами Cooler Master и опытными моддерами. С каждым аксессуаром новая экосистема всё лучше помогает пользователям придумывать уникальные и непохожие друг на друга корпуса, отдельные части которых можно просто заменять со временем, а не покупать новый ради каждого апгрейда или новой технологии, которую хочется попробовать. Полный перечень аксессуаров линеек Maker Made и FreeForm™ доступен по ссылкам.

Стоимость и доступность в продаже

Корпуса MasterCase Pro 6 с синей и красной версиями подсветки появятся в продаже в начале марта 2017 года. Их розничная цена составит ориентировочно 14 000 рублей.