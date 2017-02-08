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Клуб: Пресс-релизы
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    Cooler Master представляет корпус MasterCase Pro 6

    Cooler Master сообщает о выпуске новой модели в линейке модульных корпусов MasterCase .  MasterCase  Pro 6 – более сдержанный внешне «кузен» популярной модели формата mid-tower, MasterCase  Pro 5. Как и остальные модели линейки, новинка поддерживает технологию FreeForm™, которая позволяет изменять расположение компонентов в корпусе и его внешний вид. 

    Строгий бесшовный дизайн

    Своим сдержанным дизайном MasterCase Pro 6 сильно отличается от других моделей линейки. Все панели и грани корпуса практически бесшовно переходят друг в друга благодаря гладким вставкам цвета тёмно-серый металлик. Даже панель ввода/вывода скрыта за специальной незаметной заглушкой, так что единственный выделяющийся элемент корпуса – это сияние светодиодной подсветки, видимое в нижней части передней панели.

    С точки зрения Cooler Master, минималистичный дизайн лучше подходит для домашних, игровых и офисных систем, так как с ним корпус не выглядит чужеродно и намного лучше сочетается с уже имеющимися элементами декора.

    Специально для тех, кто считает, что в бесшовных корпусах часто бывают проблемы с вентиляцией, Cooler Master предлагает собственное интересное решение. На гранях корпуса расположены тонкие вентиляционные отверстия, а его верхнюю и переднюю панели можно приоткрыть для лучшего охлаждение компонентов, так как они крепятся к каркасу на специальных двухуровневых магнитных замках. Также в корпус можно установить систему водяного охлаждение с радиатором высотой до 297 мм. Установка возможна на верхнюю либо на переднюю панель MasterCase Pro 6, при этом для второго варианта необходимо будет сдвинуть карман для крепления жёстких дисков.

    FreeForm™ – способ создать полностью модульный корпус 

    Части каркаса корпуса можно свободно переставлять или снимать, что позволяет устанавливать в него практически любые компоненты в различных сочетаниях. Для установки твердотельных накопителей в корпусе предусмотрено два отдельных отсека с четырьмя креплениями, а блок питания и кабели можно отделить от других комплектующих специальной разделительной панелью. Также благодаря системе FreeForm™ в корпусе есть уникальная панель, при помощи которой карман для жёстких дисков легко можно снять и передвинуть в нужное положение. 

    Что бы пользователь ни захотел видеть внутри своего корпуса, с модульной системой крепления компонентов FreeForm™ это наверняка окажется возможно. Концепция FreeForm™ возникла из-за желания Cooler Master создать полностью модульный корпус. Благодаря ей пользователь может переносить или снимать карманы для крепления жёстких дисков, устанавливать твердотельные накопители в четырёх положениях, встраивать в корпус мощные системы водяного охлаждения и ставить крупногабаритные видеокарты, при этом аккуратно разместив все нужные кабели в специально отведенных отсеках. Более подробная информация о возможностях системы FreeForm™ доступна на её странице . 

    Аксессуары Maker Made  и FreeForm™ 

    Продолжить перестраивать MasterCase Pro 6 под свои вкусы пользователь сможет при помощи постоянно растущей коллекции аксессуаров, созданных дизайнерами Cooler Master и опытными моддерами. С каждым аксессуаром новая экосистема всё лучше помогает пользователям придумывать уникальные и непохожие друг на друга корпуса, отдельные части которых можно просто заменять со временем, а не покупать новый ради каждого апгрейда или новой технологии, которую хочется попробовать. Полный перечень аксессуаров линеек Maker Made  и FreeForm™  доступен по ссылкам.

    Стоимость и доступность в продаже

    Корпуса MasterCase Pro 6 с синей и красной версиями подсветки появятся в продаже в начале марта 2017 года. Их розничная цена составит ориентировочно 14 000 рублей. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 08.02.2017 16:02
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