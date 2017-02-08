Palit представляет бесшумную видеокарту GeForce GTX1050 Ti KalmX

Palit Microsystems Ltd, ведущий производитель графических процессоров, представляет новую видеокарту в линейке GeForce GTX 1050Ti. Благодаря современной архитектуре Pascal и пассивной системе охлаждения с Palit GeForce GTX 1050Ti KalmX пользователь может собрать мощную и абсолютно бесшумную игровую систему.

Особенности Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX:

l Первая на рынке видеокарта GTX1050 Ti с пассивным охлаждением l Две никелированные тепловые трубки l Массивный радиатор с большим количеством никелированных рёбер l Медное основание с тепловыми трубками для максимально эффективной передачи тепла от графического процессора к рёбрам радиатора l Не требует дополнительного питания, помещается в малогабаритные корпуса l Доступный продукт линейки GTX с отличным соотношением цена/качество l Высококачественные компоненты



Palit GeForce GTX 1050 Ti – полноценная игровая видеокарта, которая подойдёт практически любому геймеру. Она полностью соответствует референсным характеристикам семейства GeForce GTX и построена на базе архитектуры NVIDIA Pascal™ – самой современной архитектуры для графических процессоров. Кроме того, видеокарта поддерживает множество инновационных технологий NVIDIA Game Ready, которые позволяют получить максимальное удовольствие от современных игр. GeForce GTX 1050 Ti превратит ПК пользователя в настоящую игровую систему, готовую потягаться с любой современной консолью. Благодаря невысокой цене, а также мощной и энергоэффективной архитектуре нового поколения, видеокарта идеально подходит для современных игр.

Palit GeForce GTX 1050 Ti – это бесшумный и производительный «мотор», с которым ПК пользователя сможет разогнать даже самую требовательную игру в разрешении 1080p до 60 кадров в секунду.