Cooler Master представляет Case Mod World Series 2017 со специальным бонусом в честь 25-летия бренда

Cooler Master сообщает о начале восьмого ежегодного конкурса Case Mod World Series. К участию во всемирном конкурсе по моддингу компьютерных корпусов приглашаются как новички, так и опытные моддеры со стажем, которые смогут зарегистрироваться и прислать описание своих работ с 3 февраля по 3 мая этого года. Также участники смогут показать зрителям фотографии, рассказать о деталях своих проектов и ходе творческого процесса в специальных ворклогах. В честь 25-летия бренда компания добавила на конкурс отдельную бонусную номинацию, в которой моддеры смогут посоревноваться за приз и придать классическим продуктам Cooler Master, выпущенным за этот период, современный облик.

Реймен Ву (Raymen Wu), директор по маркетингу компании, отметил: «Технологии и дизайн наших продуктов во многом определили внешний вид и конструкцию современных компьютерных корпусов и систем охлаждения. В этом году Cooler Master исполняется 25 лет, поэтому мы хотим с размахом отпраздновать свой юбилей и пригласить всех моддеров и членов сообщества принять участие в самом масштабном конкурсе Case Mod World Series с бонусной номинацией и призом в 2,5 тысячи долларов США наличными».

Cooler Master стремится привлечь к соревнованию новых участников при помощи платформы #MASTERBUILD. На специальном сайте о моддинге они смогут найти множество интересных историй, практических пособий, галерей и описаний событий, в которых отлично показаны постоянный рост и развитие сообщества моддеров. Более подробная информация доступна по адресу mod.coolermaster.com .

В этом году Cooler Master увеличивает масштабы мероприятия. Компания планирует включить в программу конкурса организацию мастерских по моддингу на региональном уровне и встречи с членами сообщества во многих странах мира, на которых моддеры смогут поделиться своими уникальными методиками и обсудить различные вопросы, связанные с миром моддинга и сборкой ПК. Кроме того, в ходе этих мероприятий участники конкурса, энтузиасты моддинга и просто фанаты продукции компании смогут встретиться и пообщаться с представителями Cooler Master и с моддерами мирового уровня. Также посетители смогут выиграть футболки #MASTERBUILD из специальной ограниченной серии.

Среди других спонсоров конкурса – множество мировых лидеров в производстве компонентов для персональных компьютеров, включая ASUS, Nvidia, HyperX и Dremel, Intel. Победителей в этом году ожидают фантастические призы общей стоимостью более 40 тысяч долларов США, но это не единственная причина принять участие в Case Mod World Series. Моддеры смогут показать свои фантастические творения всему миру и зарядиться творческой энергией от коллег и фанатов на региональных встречах. Последний день регистрации на конкурс – 31 марта 2017 года. За ходом событий и новостями с Case Mod World Series можно будет следить на сайте по адресу makerhub.coolermaster.com/cmws-2017.