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Клуб: Пресс-релизы
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    «Битвы геймеров» от HyperX: зрители решают судьбу участников и выигрывают

    HyperX ® в декабре 2016 года запустил в СНГ необычный проект «Битвы геймеров» , ставший первым в Рунете геймерским реалити-шоу, в котором приняли участие известные киберспортсмены, стримеры и блогеры.

    На первом этапе «Битв» десять участников собрались в загородном доме-студии и неделю выполняли тематические задания  от организаторов проекта и зрителей.

    Участники «Битв геймеров» : Макс Шелест из F.ua, сестры-блогерши Колодий, Артем «Tanko» Танкович, профессиональный комментатор Арсений Триноженко, Владислава Захлебина, Семен Кременюк из KEDDR.com, блогеры Александр «Teranit» Маюри, Владислав «Steamsecrets» Исаенко и Илья «Voody epic» Вишневецкий. Задача была непростой: ребята должны были провести под объективами камер семь дней, принять участие в тематических конкурсах, пережить «наказания» от самых активных зрителей и всеми силами доказывать, что именно они достойны главного приза шоу эксклюзивного контракта с брендом HyperX.  

    Это было настоящее испытание для героев шоу, которые привыкли вести свои главные бои не в реальном, а в виртуальном мире. Теперь всё зависит от зрителей проекта и их голосов – завершается голосование за участников на официальном сайте проекта HyperXBattle.com . Каждый зритель может помочь своему кумиру, а также выиграть мощный геймерский компьютер. Для участия в голосовании зрителю необходимо зарегистрироваться на сайте проекта , смотреть выпуски шоу на официальном YouTube-канале HyperX  и выполнять специальные задания на сайте.  

    Главным призом для зрителей станет гейминг-пак, в который входят: игровой ПК с топовой конфигурацией, клавиатура HyperX Alloy FPS  и гарнитура HyperX Cloud Stinger . Кроме того, у проголосовавших есть шанс выиграть комплектующие от HyperX и скины ножей-керамбитов для CS:GO.

    Сайт «Битвы геймеров» – HyperXBattle.com  открыт и ждёт голосов зрителей до полуночи 7 февраля! 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 02.02.2017 16:39
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