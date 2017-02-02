«Битвы геймеров» от HyperX: зрители решают судьбу участников и выигрывают

HyperX ® в декабре 2016 года запустил в СНГ необычный проект – «Битвы геймеров» , ставший первым в Рунете геймерским реалити-шоу, в котором приняли участие известные киберспортсмены, стримеры и блогеры.

На первом этапе «Битв» десять участников собрались в загородном доме-студии и неделю выполняли тематические задания от организаторов проекта и зрителей.

Участники «Битв геймеров» : Макс Шелест из F.ua, сестры-блогерши Колодий, Артем «Tanko» Танкович, профессиональный комментатор Арсений Триноженко, Владислава Захлебина, Семен Кременюк из KEDDR.com, блогеры Александр «Teranit» Маюри, Владислав «Steamsecrets» Исаенко и Илья «Voody epic» Вишневецкий. Задача была непростой: ребята должны были провести под объективами камер семь дней, принять участие в тематических конкурсах, пережить «наказания» от самых активных зрителей и всеми силами доказывать, что именно они достойны главного приза шоу – эксклюзивного контракта с брендом HyperX.

Это было настоящее испытание для героев шоу, которые привыкли вести свои главные бои не в реальном, а в виртуальном мире. Теперь всё зависит от зрителей проекта и их голосов – завершается голосование за участников на официальном сайте проекта HyperXBattle.com . Каждый зритель может помочь своему кумиру, а также выиграть мощный геймерский компьютер. Для участия в голосовании зрителю необходимо зарегистрироваться на сайте проекта , смотреть выпуски шоу на официальном YouTube-канале HyperX и выполнять специальные задания на сайте.

Главным призом для зрителей станет гейминг-пак, в который входят: игровой ПК с топовой конфигурацией, клавиатура HyperX Alloy FPS и гарнитура HyperX Cloud Stinger . Кроме того, у проголосовавших есть шанс выиграть комплектующие от HyperX и скины ножей-керамбитов для CS:GO.

Сайт «Битвы геймеров» – HyperXBattle.com открыт и ждёт голосов зрителей до полуночи 7 февраля!