Лучшее для работы: MMD представит на ISE 2017 инновационные мониторы Philips для бизнеса

Компания MMD покажет на выставке ISE 2017 дисплеи, которые помогут сделать работу более приятной и продуктивной. ISE (Integrated Systems Europe) – крупнейшее в Европе мероприятие на рынке аудио- и видеотехнологий. В этом году оно пройдет 7–10 февраля в выставочном центре столицы Нидерландов Amsterdam RAI. Компания MMD будет демонстрировать мониторы Philips на стенде под номером 10- K136.

Дизайн в стиле минимализма. 24-дюймовый дисплей Moda 245C7QJSB не просто самый тонкий в продуктовой линейке Philips, у него еще и узкие рамки с трех сторон вокруг экрана: такой дизайн минимизирует искажение картинки и помогает сосредоточиться. Благодаря технологии Ultra Wide Color модель поддерживает широкую цветовую гамму и делает визуальный ряд по-настоящему привлекательным. Другие инновации Philips Monitors – Flicker-Free (автоматическая регулировка яркости), SmartContrast и SmartImage (изменение настроек изображения, в зависимости от контента) – повышают продуктивность работы.

Точное воспроизведение с технологиями Ultra Wide Color и UltraClear. Просторный 31,5-дюймовый монитор 328P6VJEB предоставляет пользователям достаточно места для того, чтобы наслаждаться большой картинкой в качестве Ultra HD. Эта модель поддерживает разрешение UltraClear 4K, широкий диапазон цветов Ultra Wide Color и технологию Vertical Alignment (VA) для глубины контраста. Кроме того, у монитора обширные возможности подключения: он может работать одновременно с четырьмя источниками сигнала и выводить изображения в разных окнах (функция MultiView). Технология SmartConnect для 4K отвечает за воспроизведение несжатого видео и звука.



Самый большой изогнутый 4К-монитор на рынке. Посетители выставки также увидят 40-дюймовую изогнутую модель BDM4037UW. Дисплей монитора огибает линию взгляда пользователя: таким образом он формирует личное пространство и помогает лучше сосредоточиться на том, что происходит на экране. Разрешение 4K UHD (3840 x 2160) и широкие углы обзора делают изображение живым и реалистичным, а звук из встроенных динамиков отлично дополняет картинку.

Монитор с выдвижной веб-камерой. 27-дюймовый дисплей 272B7QPTKEB Quad HD призван повысить уровень безопасности в офисе. Он оборудован веб-камерой, которая появляется, только когда нужна – в остальное время она спрятана в рамку экрана, лишая хакеров возможности заниматься шпионажем. Кроме того, модель поддерживает технологию Philips PowerSensor, которая позволяет снизить энергопотребление на 80%: датчик определяет присутствие пользователя на рабочем месте и автоматически снижает яркость экрана, когда тот уходит.

Подключение одним кабелем. MMD также покажет на выставке 25-дюймовый монитор 258B6QUEB с функцией док-станции и интерфейсом USB Type-C последнего поколения. Простота подключения с помощью всего одного кабеля делает удобной работу за ноутбуком: монитор может не только выводить изображение, но и выступать док-станцией для любого совместимого лэптопа с интерфейсом USB Type-C. Дисплей получает видео- и аудиосигнал через один и тот же кабель, параллельно заряжая мобильный компьютер. При этом к монитору можно подключать любую периферию и использовать ее с ноутбуком.