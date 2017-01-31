Данные Mio: Популярность видеорегистраторов с GPS продолжает расти

Mio Technology отмечает постоянный рост популярности автомобильных видеорегистраторов, оснащенных модулем GPS. Об этом свидетельствуют предварительные результаты продаж за четвертый квартал 2016 года.

В минувшем квартале доля видеорегистраторов с модулем GPS вновь заметно возросла. Всего за последние три месяца прошлого года в России было продано свыше 15 тысяч подобных устройств производства Mio, что превышает долю GPS-регистраторов в продажах компании в предыдущие кварталы. Росту популярности устройств этого класса способствуют как их расширенные возможности, так и доверие покупателей, убедившихся в функциональности устройств, их удобстве и безопасности использования.

После появления на рынке видеорегистраторов с GPS, многие пользователи отнеслись к ним с недоверием. Ведь прежде работа приемника GPS зачастую ухудшалась из-за электромагнитных наводок других электронных узлов автомобиля. В том числе и видеорегистратора. Устройства компании Mio убедительно доказали, что эта проблема имеет надежное техническое решение.

Действительно, GPS-приемник чувствителен к помехам. Их источниками могут стать такие системы как: датчики, электронные системы торможения, встроенные мультимедийные системы и многое другое. Кроме того, на работу модуля GPS могут оказывать влияние и компоненты видеорегистратора, в частности – процессор камеры. Некоторые производители не могут решить проблему защиты приемника GPS от наводок. В результате водителям приходится приобретать устройство с внешним GPS-приемником, что влечет за собой необходимость в дополнительных кабелях, креплениях и, как следствие, приводит к ухудшению видимости дорожной ситуации.

Впрочем, это не актуально для видеорегистраторов MiVue. Mio – один из пионеров использования GPS в различных электронных устройствах. Инженеры компании, основываясь на многолетнем опыте, разработали оптимальные схемы использования модулей GPS и компоновки устройств, которые исключают негативное воздействие источников помех и гарантируют корректную совместную работу регистратора и модуля GPS, объединенных в одном корпусе.

Совмещение в одном устройстве возможностей видеорегистратора и приемника GPS дает мощный синергетический эффект: помимо видеофиксации происходящего на дороге, такой гаджет регистрирует скорость автомобиля, а также его точные географические координаты. Это делает запись с такого устройства ценным юридическим аргументом при судебном разбирательстве. Понимая это, специалисты Mio прикладывают все возможные усилия, для того чтобы никакие посторонние факторы не мешали правильной работе прибора. Ведь только корректные показания GPS помогают вовремя информировать водителя о приближении к стационарным камерам контроля скорости, базу которых каждый владелец видеорегистратора Mio может бесплатно обновить в любой удобный момент.