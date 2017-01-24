Новые жёсткие диски Toshiba N300 для NAS – повышенная надёжность, ёмкость до 6ТБ

Toshiba сообщает о выпуске новой линейки 3,5-дюймовых внутренних жёстких дисков для сетевых накопителей (NAS), которые пригодятся при организации домашнего офиса, установки на малых предприятиях, а также для использования в персональных компьютерах. Жёсткие диски повышенной надёжности N300 обеспечивают производительность, надёжность и масштабируемость, которые необходимы для хранения больших объёмов данных в режиме 24/7.

Линейка N300 предназначена для NAS, главными требованиями к которым являются надёжность и бесперебойный доступ к большим объёмам данных в любой момент времени. Наличие до восьми отсеков для жёстких дисков в сетевых накопителях с поддержкой RAID-массивов означает, что пользователь сможет наращивать ёмкость и количество накопителей в системе по мере роста своих потребностей.

Жёсткие диски линейки N300 выпускаются в версиях ёмкостью 4 и 6 ТБ с большим 128-МБ буфером данных. Технология динамического кеширования данных Toshiba – автономный алгоритм кеширования данных со встроенной функцией управления буфером – позволяет оптимизировать процесс чтения/записи данных, чтобы повысить производительность накопителя до уровня, который требуется при работе с данными в реальном времени.

В накопителях Toshiba N300 применяются самые современные технологии, повышающие надёжность работы, включая и технологии для обнаружения и минимизации негативных эффектов вибрации, ударов и перегрева. К примеру, несколько датчиков ударов отслеживают и компенсируют вибрацию от ударов и угловых колебаний накопителя, а система контроля устранения ошибок уменьшает время восстановления работоспособности после их возникновения. Благодаря технологии Toshiba Stable Platter, связанный электродвигатель шпинделя стабилизирует вал двигателя жёсткого диска на обоих его концах, чтобы снизить уровень возникающей при работе вибрации. Также надёжность конструкции повышает применение прочных компонентов, которые выдерживают работу в неблагоприятных условиях, и поддержка технологии Ramp Load, которая снижает уровень износа головки накопителя.

Жёсткие диски повышенной надёжности N300 появятся в продаже в январе 2017 года по ориентировочной цене 13 700 руб. за 4 ТБ и 23 950 руб. за 6 ТБ. На все устройства распространяется трёхлетняя гарантия.