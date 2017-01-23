Palit представляет видеокарту GeForce GTX 1080 Dual OC

Palit представляет флагманскую видеокарту Palit GeForce GTX 1080 Dual OC. Она создана на основе энергоэффективной архитектуры NVIDIA Pascal™ – самого продвинутого на сегодняшний день графического ядра. Несмотря на компактные размеры, новинка обеспечивает высокую производительность и поддерживает новейшие игровые технологии, в том числе VR следующего поколения.

GeForce® GTX 1080 – наиболее прогрессивный игровой видеопроцессор из всех когда-либо существовавших на рынке. Palit GeForce GTX 1080 Dual OC базируется на архитектуре NVIDIA Pascal и видепроцессоре GP104 с 2560 ядрами CUDA и ультраскоростными транзисторами FinFET. Видеокарта поддерживает технологии GDDR5X и DirectX 12, что гарантирует быстрый и плавный геймплей при значительной экономии электроэнергии. Palit GeForce GTX 1080 Dual OC подарит в три раза большую производительность, чем устройства предыдущего поколения, и откроет геймерам удивительные возможности VR-игр.

Особенности видеокарт Palit GeForce GTX 1080 Dual OC:

l Версия GeForce GTX 1080 от Palit – лучшее соотношение цены и качества

l Заводской разгон

l 8 ГБ видеопамяти GDDR5X с пропускной способностью до 10 Гбит/с

l Система охлаждения с двумя вентиляторами

l Двухслотовый дизайн

l Технология 0dB (видеокарта работает бесшумно при небольшой нагрузке и запуске мультимедийных приложений.

l Технология DrMOS

l Крепежная панель с сетчатой решеткой

l Утилита ThunderMaster

Ранее Palit выпустила серии видеокарт GTX 1080 GameRock, JetStream и Dual, чтобы обеспечить самые разные потребности пользователей ПК.