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    Palit представляет видеокарту GeForce GTX 1080 Dual OC

    Palit представляет флагманскую видеокарту Palit GeForce GTX 1080 Dual OC. Она создана на основе энергоэффективной архитектуры NVIDIA Pascal™ – самого продвинутого на сегодняшний день графического ядра. Несмотря на компактные размеры, новинка обеспечивает высокую производительность и поддерживает новейшие игровые технологии, в том числе VR следующего поколения.

    GeForce® GTX 1080 – наиболее прогрессивный игровой видеопроцессор из всех когда-либо существовавших на рынке. Palit GeForce GTX 1080 Dual OC базируется на архитектуре NVIDIA Pascal и видепроцессоре GP104 с 2560 ядрами CUDA и ультраскоростными транзисторами FinFET. Видеокарта поддерживает технологии GDDR5X и DirectX 12, что гарантирует быстрый и плавный геймплей при значительной экономии электроэнергии. Palit GeForce GTX 1080 Dual OC подарит в три раза большую производительность, чем устройства предыдущего поколения, и откроет геймерам удивительные возможности VR-игр. 

    Особенности видеокарт Palit GeForce GTX 1080 Dual OC:

    l    Версия GeForce GTX 1080 от Palit – лучшее соотношение цены и качества

    l    Заводской разгон

    l    8 ГБ видеопамяти GDDR5X с пропускной способностью до 10 Гбит/с

    l    Система охлаждения с двумя вентиляторами

    l    Двухслотовый дизайн

    l    Технология 0dB (видеокарта работает бесшумно при небольшой нагрузке и запуске мультимедийных приложений.

    l    Технология DrMOS

    l    Крепежная панель с сетчатой решеткой

    l    Утилита ThunderMaster

    Ранее Palit выпустила серии видеокарт GTX 1080 GameRock, JetStream и Dual, чтобы обеспечить самые разные потребности пользователей ПК. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 23.01.2017 18:01
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