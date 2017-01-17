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Клуб: Пресс-релизы
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    Блоки питания Cooler Master MasterWatt Lite 230V

    Cooler Master представляет линейку блоков питания MasterWatt Lite 230V.

    Простота – главное отличие новинок. В комплекте находится все необходимое для работы устройств, чтобы пользователю не пришлось ни о чем беспокоиться. Блоки питания оснащены комбинированной схемой управления широтно-импульсной модуляцией (PWM) с функцией  активной коррекции коэффициента мощности (APFC) и соответствуют новым техническим требованиям ЕС по энергосбережению (ErP 2013) . 

    Усовершенствованная схемотехника – применение двойного прямоходового преобразователя в комбинации с APFC+PWM и два фильтра подавления электромагнитных помех повышают производительность и стабильность системы.  

    Тихий и надежный кулер – 120-мм вентилятор Cooler Master с гидродинамическим подшипником и термоконтроллером работает плавно и практически без трения. Таким образом он останется бесшумным на протяжении всего долгого срока службы.

    Экологичность – блоки питания соответствуют стандартам ErP 2013 Lot6, что гарантирует потребление системой в режиме ожидания менее 1 Вт и сокращает до 45% энергопотери по линии дежурного питания +5 В.

    Безопасность – полный комплекс защит от перегрузок по току, повышенных и пониженных выходных напряжений, короткого замыкания и мощностной перегрузки (OCP/OVP/UVP/SCP/OPP) со встроенной защитой от перегрева (OTP).  

    Стандарт 80 Plus, европейская сертификация 230V – КПД 85%.

    В линейку Cooler Master MasterWatt Lite 230V входят пять моделей с мощностью 400, 500, 600 и 700 Вт. Новинки ожидаются в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной цене от € 39,99 до € 64,99. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 17.01.2017 15:59
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