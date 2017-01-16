ARCHOS 55b Platinum: новый смартфон от ARCHOS уже в России

Компания ARCHOS объявляет о начале продаж в России смартфона ARCHOS 55b Platinum. Новинка станет настоящим подарком для пользователей, которые ценят стильный дизайн и яркие IPS-экраны большой диагонали, но не хотят тратить на современный смартфон слишком большие суммы. Продажами ARCHOS 55b Platinum на территории России занимается дистрибьюторская компания Pronet Group.

Основной особенностью ARCHOS 55b Platinum стал огромный яркий HD-экран диагональю 5,5 дюймов с матрицей IPS. Пользователи, которые много времени проводят в дороге и любят читать или смотреть фильмы с экрана смартфона, по достоинству оценят отличную цветопередачу и широкие углы обзора новинки. При этом мощности современного 4-ядерного процессора и 1 ГБ ОЗУ вполне хватит, чтобы довольны остались и любители мобильных игр.

Смартфон оборудован двумя камерами – фронтальной на 2 МП и основной на 8 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой. Основная камера ARCHOS 55b Platinum способна записывать видео в разрешении 1080p. Полученные снимки могут храниться на внутреннем накопителе ёмкостью 8 ГБ либо на сменных картах памяти формата Micro SD ёмкостью до 32 ГБ. Также в продаже вскоре появится версия смартфона с 16 ГБ встроенной памяти.

ARCHOS 55b Platinum поддерживает установку сразу двух SIM-карт (1 разъём Mini SIM и 1 разъём Micro SIM). Благодаря батарее ёмкостью 2400 мАч смартфон может проработать до 200 часов в режиме ожидания с одной SIM-картой или до 150 – с двумя. Устройство управляется ОС Google Android 5.1 Lollipop, поэтому в распоряжении пользователя будет более миллиона приложений и игр на любой вкус из Google Play и удобная оболочка с оптимизированным современным интерфейсом.

Продажи ARCHOS 55b Platinum через партнёра ARCHOS, дистрибьюторскую компанию Pronet Group, уже начались. Рекомендованная розничная цена смартфона c 8 ГБ памяти составляет 6799 руб.