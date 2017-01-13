Новый 40-дюймовый монитор Philips: самый большой 4К монитор с изогнутым экраном на рынке

Компания MMD представляет BDM4037UW, новый 40-дюймовый монитор Philips Brilliance с разрешением 4K Ultra HD и функцией MultiView. На данный момент – это самый большой 4К-монитор с изогнутым экраном на рынке. Кроме того, новинка поддерживает технологию Ultra Wide Color, которая позволяет отображать на экране больше цветов, благодаря чему изображение становится более живым и естественным.

Высокое разрешение и яркие цвета

Производительная ЖК-панель BDM4037UW поддерживает разрешение UltraClear 4K UHD (3840 x 2160 пикселей). Кроме того, в новом мониторе Philips используется современная технология вертикальной ориентации с многодоменной структурой (MVA), которая позволяет добиться сверхвысокой статической контрастности и более яркой и насыщенной картинки. Благодаря улучшенной технологии управления пикселями монитор обладает отличными углами обзора в 178/178 градусов.

С технологией Ultra Wide Color изображение выглядит естественным, ведь она позволяет пользователю увидеть на экране больше цветов и оттенков за счёт более широкого охвата цветовой палитры (85% гаммы NTSC против 72% у обычных моделей). Кроме того, эти улучшения – не просто результат изменения настроек или работы специальных программ. Технология Ultra Wide Color работает с цветом напрямую, на аппаратном уровне ЖК-панели монитора.

Успевать больше – просто

Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе отметил: «Мы стремимся дать нашим пользователям самые современные технологии в области мониторов. Объединив разрешение 4K и технологию Ultra Wide Color в одном устройстве с изогнутым экраном, мы смогли добиться невероятной чёткости изображения и огромного свободного пространства, которое отлично подходит для многозадачности. Кроме того, новинка поддерживает функцию Philips MultiView».

Функция MultiView

MultiView позволяет выводить на экран монитора изображение в Full HD из четырёх различных источников. Это изображение можно разместить либо в режиме PBP «картинка рядом с картинкой», либо в режиме PIP «картинка в картинке». Первый вариант подходит для контрольных помещений и совместных проектов, когда несколько пользователей подключают свои устройства к одному монитору для работы. Второй позволит, к примеру, просматривать новости в маленьком окошке, а остальную часть экрана использовать для работы.

Чтобы экран меньше мерцал и не вызывал усталости глаз пользователя, как часто бывает с мониторами с LED-подсветкой, в устройстве используется фирменная технология Philips Flicker-free.

Учитывая всё вышеперечисленное, новый монитор Philips отлично подойдёт и для работы, и для отдыха. Высокое качество и чёткость его изображения смогут оценить профессионалы, которые работают с графикой, инженерным дизайном или таблицами данных и в различных трёхмерных приложениях.

Новый монитор Philips BDM4037UW уже появился в продаже по цене 51 309 рублей.