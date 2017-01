0 Новинки Deepcool на выставке CES 2017 Гость, выскажи мнение Компания Deepcool продемонстрировала ряд новинок на выставке потребительской электроники CES 2017, среди которых: четыре революционных компьютерных корпуса, два вентилятора и жидкостная система охлаждения со светодиодной RGB-подсветкой. Все продукты ориентированы на геймерские ПК премиального уровня, от которых требуется не только производительность, но и выдающийся внешний вид. Три представленных корпуса, модели NEW ARK 90, EARLKASE LIQUID и BARONKASE LIQUID, будут поставляться с предустановленными системами жидкостного охлаждения, оснащенными RGB-подсветкой. Корпус QUADSTELLAR поражает уникальным дизайном и необычным, но оптимальным для охлаждения расположением отсеков для монтажа комплектующих. Помимо двух моделей вентиляторов MF120GT и MF120 со светодиодной RGB-подсветкой, еще одной новинкой Deepcool стала система жидкостного охлаждения Captain EX, которую производитель также оснастил световыми модулями RGB. QUADSTELLAR: четырехсегментный корпус ATX

Интегральная структура корпуса предусматривает наличие четырех отдельных ячеек для установки материнской карты, блока питания, жесткого диска и графического ускорителя. Благодаря такому размещению корпус QUADSTELLAR обеспечивает изоляцию горячих компонентов друг от друга, за счет чего достигается максимально эффективный отвод тепла. Еще одно применяемое в корпусе инновационное решение – наличие автоматической системы впуска воздушного потока: в QUADSTELLAR размещены несколько интеллектуальных датчиков, контролирующих и распределяющих силу воздушного потока по всему внутреннему объему в зависимости от уровня нагрузки. Выход на рынок: июнь 2017 NEW ARK 90: ATX-корпус с предустановленной системой охлаждения Captain 280EX AIO, оснащенной RGB-подсветкой

В высокотехнологичном корпусе NEW ARK 90 верхняя и боковая панели изготовлены из закаленного стекла. Корпус комплектуется системой водяного охлаждения Captain 280EX AIO, особенностями которой стали быстрый доступ к резервуару с теплоносителем и наличие индикатора уровня хладагента. Кроме того, NEW ARK 90 комплектуется тремя 140-миллиметровыми вентиляторами, обеспечивающими высокую эффективность охлаждения всего корпуса. Выход на рынок: июнь 2017 EARLKASE LIQUID : ATX -корпус с предустановленной системой охлаждения Captain 140 EX AIO , оснащенной RGB -подсветкой Боковая панель EARLKASE LIQUID изготовлена из закаленного прозрачного стекла. Внутренняя панель разделяет пространство корпуса на два отсека, что значительно упрощает укладку кабелей и установку комплектующих. В корпусе EARLKASE LIQUID предустановлена система водяного охлаждения Captain 140EX AIO с индикатором уровня хладагента. Интегрированная RGB-подсветка предусматривает независимую регулировку цветовой схемы на отдельных компонентах всей системы: индикатора, водоблока и LED-ленты. Выход на рынок: июнь 2017 BARONKASE LIQUID : Micro - ATX корпус с предустановленной системой водяного охлаждения Captain 120 EX AIO , оснащенной RGB -подсветкой Стальной Micro-ATX корпус BARONKASE LIQUID рассчитан на установку материнских карт ATX-формата. Наличие на верхней грани цельнометаллической ручки делает корпус идеальным решением для построения компактного ПК, достаточно производительного для VR. В корпусе установлена система водяного охлаждения Captain 120EX AIO, конструкция которой позволяет визуально контролировать прохождение жидкости по трубкам и ее общий уровень. Корпус оснащен RGB-подсветкой с регулировкой цвета по отдельным группам компонентов: водоблока, блока SSD-накопителей, индикатора системы охлаждения и LED-ленты. Один из отсеков с SSD виден сквозь прозрачную стенку. Выход на рынок: май 2017 MF 120 GT : вентилятор с контролируемой при помощи приложения RGB-подсветкой Используемый в MF120GT алюминиевый сплав позволяет снизить уровень вибраций. Кулер легко отсоединяется от рамки для чистки и профилактики. С выходом на рынок вентиляторов со светодиодной подсветкой Deepcool открывает новую эру RGB-охлаждения. В конструкции MF120GT используется спаренная V-образная рама с диодами, способными отображать более 16,8 млн цветов. Специально разработанная двухслойная конструкция лопастей обеспечивает повышенное давление воздуха. В модели используется надежный гидродинамический подшипник, способный работать на частоте от 500 до 2200 оборотов в минуту. Для удобства управления устройством Deepcool разработала и специальное приложение Custom App GS Control, с помощью которого можно добиться тонкой настройки скорости и подсветки кулера. Выход на рынок: май 2017 MF120: безрамочный вентилятор с контролируемой при помощи приложения RGB-подсветкой

Для поглощения вибраций в конструкции вентилятора MF120 используется специальный алюминиевый сплав. Приятный сюрприз для энтузиастов и любителей проектировать ПК – безрамочный дизайн новинки, благодаря которому лопасти вентилятора видны намного больше, чем у традиционных кулеров. Система RGB-подсветки представлена двумя параллельными светодиодными массивами, способными передавать богатую палитру из 16.8 млн цветов. Лопасти вентилятора имеют двухслойную конструкцию, обеспечивающую повышенное воздушное давление. Для тонкой настройки, предусматривающей регулировку подсветки и частоты вращения в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту, создано программное решение – приложение Custom App GS Control. Выход на рынок: май 2017 Captain EX RGB : система жидкостного охлаждения с настраиваемой RGB -подсветкой СЖО Captain EX RGB повторяет все особенности и возможности систем водяного охлаждения серии Captain EX, но отличается характерным дизайнерским нововведением – RGB-подсветкой с возможностью регулировки цвета. LED-модуль установлен непосредственно на водяной помпе, а для вспомогательной подсветки в комплекте предусмотрены несколько LED-лент. Настройку цвета можно выполнять как при помощи штатного контроллера, так и через фирменное ПО. Выход на рынок: апрель 2017 © Автор: pepe, www.mobime.ru pepe 13.01.2017 12:38

Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook Написать комментарий