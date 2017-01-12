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    Kingston удваивает емкость самого большого на сегодняшний день USB-накопителя, выпуская флешку объемом 2ТБ

    В рамках прошедшей международной выставки CES, компания Kingston представила новый DataTraveler® Ultimate Generation Terabyte (GT) –  самый ёмкий USB  флеш-накопитель в мире. Объем памяти DataTraveler Ultimate GT достигает 2ТБ и поддерживает новейший интерфейс USB 3.1.

    Теперь у пользователей появится возможность хранить невероятно большие объёмы данных на удобном портативном устройстве, на которое помещается до 70 часов видео в разрешении 4К. Стильный металлический корпус DataTraveler Ultimate GT выполнен из высококачественного сплава цинка и защищён от ударов, поэтому данным ничего не угрожает. Благодаря своим компактным размерам DataTraveler Ultimate GT пригодится профессиональным пользователям, которые работают с большими файлами, и техногикам с огромными файловыми коллекциями, которые они хотят всегда иметь под рукой.

    «Мы в Kingston постоянно совершенствуем технологии, раздвигая границы возможного, – отмечает Джин Вонг (Jean Wong), руководитель подразделения флеш-накопителей. – С DataTraveler Ultimate GT мы даём пользователям возможность записывать, хранить и переносить большие объёмы данных в максимально удобном форм-факторе. В 2013 году мы выпустили флеш-накопитель емкостью 1ТБ, и новинка станет его достойным наследником, ведь удвоенная ёмкость позволит хранить ещё больше полезных файлов!».

    Поставки DataTraveler Ultimate GT ёмкостью 2ТБ начнутся уже в феврале этого года. Все устройства защищены легендарным качеством Kingston. На них распространяется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 12.01.2017 11:50
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