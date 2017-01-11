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    Mad Catz® представила новую игровую периферию на выставке CES Showstoppers

    Mad Catz приняла участие в международной выставке потребительской электроники CES 2017. 5 января компания демонстрировала гостям закрытой экспозиции Showstoppers новую линейку игровой периферии для консолей и ПК – мыши серии RAT и гарнитуры Tritton. Мероприятие проходило в отеле Wynn Hotel, Лас-Вегас.

    Беспроводная гарнитура Tritton® ARK™ 300 Wireless 7.1

    Новинка основана на революционной технологии, впервые использованной в гарнитуре Katana HD™. ARK 300 обеспечивает невероятную точность передачи от игровой консоли через интерфейс HDMI несжатого восьмиканального звука и видео 4К HDR. Также гарнитура поддерживает аудиотехнологию DTS Headphone:X™, которая воспроизводит пространственный звук из игр и фильмов: с ней игроки могут заранее слышать приближение врагов, что дает преимущество перед соперниками.

    Гарнитура ARK Wired 7.1 для ПК

    Устройство подключается через порт USB и поддерживает продвинутое ПО для настройки аудио, которое позволяет полностью управлять звуковым окружением. В каждой чашке находятся два динамика диаметром 60 и 10 мм, обеспечивающие объемный звук 7.1 с 360-градусным позиционированием. Микрофон в этой модели расположен на штанге. Он оборудован двойной системой захвата голоса, которая отсекает фоновый шум и делает речь пользователя четче. Общение с другими игроками становится намного приятнее.

    Мыши RAT™ PRO S+ и RAT PRO X+

    Последнее пополнение в линейке RAT, мышь RAT PRO S+, получила усовершенствованный дизайн и стала еще производительнее по сравнению с оригинальной моделью RAT PRO S. Это подтверждает планы компании и дальше внедрять новые технологии, чтобы развивать ПК-гейминг. Новинка построена на базе новейшего оптического сенсора Pixart PMW3330, который отличается улучшенным показателем dpi, высокой скоростью, возможностью настроить отрыв от поверхности и совместимостью со многими типами покрытия. Модель RAT PRO Х+ включает в себя все возможности индивидуальной настройки, которые только доступны в манипуляторах RAT, будучи при этом оснащена RGB-подсветкой и новыми модулями сенсоров.

    «Линейки Tritton и RAT подтверждают репутацию Mad Catz как производителя качественных и инновационных игровых устройств, – отмечает Карен Макгиннис (Karen McGinnis), генеральный директор Mad Catz. – Мы показали на выставке CES мыши RAT и гарнитуры Tritton, чтобы продемонстрировать, насколько активно применяются инновации в геймерской периферии и чего нам удалось достичь благодаря усилиям команды дизайнеров Mad Catz. Наши новинки подарят игрокам совершенно новые ощущения от любимого хобби».

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 11.01.2017 14:28
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