HyperX представила на CES 2017 первую игровую мышь Pulsefire и новую игровую клавиатуру с RGB-подсветкой

HyperX® объявила о расширении модельного ряда игровых аксессуаров премиум-класса на международной выставке CES, прошедшей недавно в Лас-Вегасе. Бренд продемонстрировал новую игровую клавиатуру HyperX ALLOYTM RGB со светодиодной подсветкой, игровую мышь PulsefireTM и две версии механической игровой клавиатуры ALLOY FPSTM с переключателями Cherry MX Red/Brown. Новые модели клавиатуры и мышь разработаны в лабораториях HyperX и тщательно протестированы геймерами и профессиональными киберспортсменами. Новинки помогут пользователям наслаждаться игрой и побеждать, а HyperX их выпуском в очередной раз подчеркнула свою поддержку и любовь по отношению к игрокам и мировому киберспортивному сообществу.

«С нашими устройствами даже казуальный геймер почувствует себя настоящим киберспортсменом. Аксессуарами HyperX пользуются и обычные игроки, и чемпионы киберспортивных турниров, потому что мы даём им нужные для победы качество и производительность, – отметил Дэниел Келли (Daniel Kelley), руководитель отдела корпоративного маркетинга HyperX. – Мы абсолютно преданы идее создания лучшего на рынке геймерского оборудования по максимально доступным ценам, и не делаем различий между ПК-геймерами, поклонниками игровых консолей и мобильного гейминга».

Среди новинок HyperX на CES 2017 были показаны:

· Игровая клавиатура ALLOYTM RGB – новинка выполнена в абсолютно новом стиле с выделенными кнопками управления мультимедиа и поддерживает светодиодную подсветку с 16 млн цветов. Пользователи могут управлять подсветкой, в любой момент сохранять и загружать различные профили, менять цвета и режимы работы. Кроме того, ALLOY RGB оборудована специальной металлической рамой, которая обеспечивает ей устойчивость и прочность.

· Игровая мышь PulsefireTM – первая мышь HyperX созданная для профессиональных игроков. Новинка оборудована оптическим сенсором и четырьмя режимами чувствительности со светодиодными индикаторами (400/800/1600/3200 dpi). При этом настройки чувствительности можно менять без использования специального ПО. В Pulsefire есть всё, что нужно настоящим геймерам, при этом её цена приятно их удивит.

· Игровые клавиатуры ALLOY FPSTM Red и Brown – новые механические игровые клавиатуры HyperX ALLOY FPS с переключателями Cherry MX Brown/ Red оборудованы прочной стальной рамой и занимают минимум места на столе, чтобы игрок мог свободно перемещать мышь во время сетевых перестрелок. Теперь у геймеров появились выбор из переключателей новых типов и возможность поставить на клавиатуру текстурированные красные клавиши WASD, с которыми играть в шутеры от первого лица намного удобней. Кроме того, новинки оборудованы динамической светодиодной подсветкой красного цвета, которой можно управлять без использования дополнительного ПО. А для любителей LAN-вечеринок и поездок предусмотрены съёмный кабель и специальная сумочка для переноски клавиатуры.

Также на CES бренд HyperX продемонстрировал:

· Гарнитуру Cloud RevolverTM S – это самая современная и совершенная гарнитура HyperX на сегодняшний день, со встроенной поддержкой объёмного звука 7.1 DolbyTM Surround Sound. HyperX использовала технологию Dolby Headphone® для создания нового USB-донгла, который обеспечивает качество звука высшего класса всего одним нажатием кнопки. Cloud Revolver S даст пользователям максимальный комфорт, отличное качество звука и реалистичную звуковую сцену, которая особенно важна в CS:GO и других трёхмерных шутерах. Полное описание новинки можно найти по ссылке .

· Модули памяти со светодиодной подсветкой HyperX Predator DDR4 – HyperX представил на выставке свои первые модули памяти DDR4 с RGB-подсветкой. HyperX Predator DDR4 совместима с системами управления подсветкой материнских плат – Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Это показ ранней версии продукта, поэтому до момента появления в продаже некоторые её особенности могут поменяться.

Бренд HyperX активно поддерживает киберспорт и игровое сообщество, и регулярно выпускает специализированные продукты для игр жанра FPS. К ним относятся гарнитура HyperX Cloud Revolver и её новая модификация Revolver S, которые позволяют игрокам точнее определить местоположение врага благодаря студийному качеству звука. Кроме того, гарнитуры максимально комфортны и изготовлены из высококачественных материалов. Новая игровая клавиатура HyperX ALLOY FPS стала официальной клавиатурой Intel Extreme Masters и используется на всех мероприятиях 11 сезона Intel Showcase. Кроме того, ALLOY FPS рекомендуют популярные игровые команды NaVi Gaming , Echo Fox и Hell Raisers .

Доступность в продаже

Игровые аксессуары HyperX были представлены на международной выставке CES 2017, которая прошла 5-8 января 2017 года в Лас-Вегасе, США. В продаже они появятся:

· Клавиатура ALLOY RGB – 3 квартал 2017 года; цена будет объявлена позднее

· Мышь Pulsefire – апрель 2017 года; цена будет объявлена позднее

· Клавиатуры ALLOY FPS Red и Brown – уже в продаже; рекомендованная цена – 8 990 рублей

· Гарнитура Cloud Revolver S – март 2017 года; цена будет объявлена позднее

· Модули DDR4 со светодиодной RGB-подсветкой – вторая половина 2017 года; цена будет объявлена позднее