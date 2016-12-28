Праздник приближается: новогодние цены на видеорегистраторы Mio

Mio Technology поздравляет всех автолюбителей с наступающими праздниками и устраивает специальную акцию, в ходе которой видеорегистраторы Mio можно будет приобрести в крупнейших российских розничных сетях по специальным сниженным ценам. Участниками акции стали сети М.Видео, Связной, Media Markt, DNS, Ситилинк, Эльдорадо и Юлмарт. Акция распространяется на модели Mio MiVue C330, C325, C320, C310, C335, C315, C333 и Mio MiVue 678.

Все принимающие участие в новогодней акции видеорегистраторы Mio ведут запись в разрешении Full HD (1920 х 1080 пикселей) благодаря мощной светосильной оптике с пятью линзами, инфракрасным фильтрам и широким углам обзора от 110° до 130° в зависимости от модели. Кроме того, модель Mio MiVue 678 оснащена современным CMOS-сенсором Sony, который позволяет добиться максимального качества изображения в любых условиях, и функцией ручной регулировки экспозиции при слабой освещённости. Эту же функцию поддерживают видеорегистраторы C330, C325, и C335.

Благодаря специальному G-сенсору все видеорегистраторы Mio автоматически начинают запись видео в случае столкновения или аварии. Благодаря наличию «режима парковки» MiVue 678 начнет запись даже в том случае, если водителя в этот момент не было в салоне. Кроме того, на случай ДТП в моделях C330, C325, C335 и Mio MiVue 678 есть функция «Штамп в кадре», которая отображает на записи дату и время и позволяет добавить в неё государственный номер автомобиля. Также эти регистраторы (кроме C325) могут отображать координаты и скорость автомобиля, полученные со встроенного GPS-приёмника. GPS-приёмник позволяет водителям вручную добавлять на карту авторегистратора дорожные камеры, которые ещё не попали в базы Mio, а в Mio MiVue 678, C330, C333 и C335 с помощью данных GPS можно получить звуковое уведомление о приближении к камере. Специальный режим контроля за соблюдением скорости в Mio MiVue 678 также подаст звуковой сигнал, если скорость авто выйдет за установленные границы.

Полученные регистраторами записи хранятся на вместительных картах памяти ёмкостью до 128 ГБ (до 32 ГБ у моделей C310 и C315). Сами видеорегистраторы крепятся в салоне машины при помощи автомобильной присоски либо на специальном креплении со скотчем 3М в случае C333. Чтобы не отвлекать водителя от дороги в спокойных ситуациях большинство моделей поддерживают функцию «Хранителя экрана», которая отображает на экране устройства только текущее время и необходимый минимум данных.

Предновогодняя акция уже началась во всех магазинах и продлится до 15 января 2017 года! В акции участвуют сети М.Видео, Связной, Media Markt, DNS, Ситилинк, Эльдорадо и Юлмарт. Стоимость акционных видеорегистраторов в указанный период составляет:

Mio MiVue C330 – 5990 р,

Mio MiVue C325 – 4990 р,

Mio MiVue C310 – 3690 р,

Mio MiVue C335 – 5990 р,

Mio MiVue С320 – 4990 р,

Mio MiVue C315 – 3990 р,

Mio MiVue C333 – 5990 р,

Mio MiVue 678 – 8490 р.