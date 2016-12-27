Комбинация стихий

Компания DEEPCOOL представляет Dukase Liquid – корпус форм-фактора ATX с системой водяного охлаждения и оптимизированной подсветкой.

Новинка представляет собой многократно улучшенную версию модели Dukase V2. Она получила продвинутую систему водяного охлаждения и встроенную иллюминацию, которая эффектно подсвечивает красным всю внутреннюю часть корпуса. Светодиоды расположены на датчике потока жидкости, водоблоке, а также на отдельной LED-панели и светодиодных лентах.

На боковой стенке Dukase Liquid расположено большое акриловое окно. Оно открывает полный обзор на компоненты системы и остается прозрачным даже после продолжительного срока службы.

Отличительная черта корпуса – особый дизайн системы водяного охлаждения, который позволяет наблюдать за потоком хладагента.

Типичная для корпусов Gamer Storm LED-панель установлена вертикально. С ней пользователь сможет настроить световые эффекты на свой вкус.

Кроме того, внутри корпуса находятся несколько светодиодных лент. С ними легко создать нужное настроение для любимой игры, сделать атмосферу расслабляющей или, наоборот, бодрящей.

Новинка появится в продаже на российском рынке в марте 2017 года по ориентировочной цене 11500 рублей.