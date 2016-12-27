Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Пресс-релизы
  • 0

    Комбинация стихий

    Компания DEEPCOOL представляет Dukase Liquidкорпус форм-фактора ATX с системой водяного охлаждения и оптимизированной подсветкой.

    Новинка представляет собой многократно улучшенную версию модели Dukase V2. Она получила продвинутую систему водяного охлаждения и встроенную иллюминацию, которая эффектно подсвечивает красным всю внутреннюю часть корпуса. Светодиоды расположены на датчике потока жидкости, водоблоке, а также на отдельной LED-панели и светодиодных лентах.

    На боковой стенке Dukase Liquid расположено большое акриловое окно. Оно открывает полный обзор на компоненты системы и остается прозрачным даже после продолжительного срока службы.

    Отличительная черта корпуса – особый дизайн системы водяного охлаждения, который позволяет наблюдать за потоком хладагента. 

    Типичная для корпусов Gamer Storm LED-панель установлена вертикально. С ней пользователь сможет настроить световые эффекты на свой вкус.

    Кроме того, внутри корпуса находятся несколько светодиодных лент. С ними легко создать нужное настроение для любимой игры, сделать атмосферу расслабляющей или, наоборот, бодрящей.

    Новинка появится в продаже на российском рынке в марте 2017 года по ориентировочной цене 11500 рублей. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 27.12.2016 16:28
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2013
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты