ZTE на CES 2017: смартфон с двойной камерой, таинственное устройство Project CSX и VR-игры

Компания ZTE, ведущий мировой производитель мобильных устройств, примет участие в выставке потребительской электроники CES 2017. Гостей стенда №30030 ждет множество интересных событий, включая долгожданный анонс смартфона Project CSX, созданного вместе с сообществом поклонников бренда ZTE. Выставка будет проходить в Конгресс-центре Лас-Вегаса (Las Vegas Convention Center) с 5 по 8 января 2017 года.

В этом году компания займет внушительное пространство площадью более 500 м2. Стенд будет разбит на четыре зоны, в каждой из которых посетители найдут для себя немало увлекательного. В первой будут выставлены новинки: их можно будет не только посмотреть, но и протестировать. По сложившейся традиции ZTE оборудует стенд макетом миниатюрного ландшафта, чтобы гостям было удобно проверить возможности камер смартфонов. Это придется весьма кстати, поскольку на экспозиции будет представлен совершенно новый аппарат ZTE с двумя основными камерами.

Также посетители стенда увидят самую заметную премьеру 2016 года – флагманский смартфон AXON 7. Как известно, это устройство поддерживает платформу Google Daydream, поэтому отдельное пространство будет оборудовано специально под VR-игры. Посетителей ждут вполне реальные приключения в виртуальной реальности. Но на этом развлечения не закончатся: на гигантском 23-метровом экране смарт-проектор ZTE Spro 2 будет транслировать видео, а в аудиозоне все желающие смогут познакомиться с Hi-Fi-звучанием смартфона AXON 7. Наконец, каждый день гостей стенда ZTE ждет баскетбольное шоу от звезд NBA.

На CES 2017 впервые будет представлен смартфон Project CSX. Проект анонсировался ранее в этом году, но суть его до сих пор не раскрывалась. На выставке в Лас-Вегасе посетители увидят долгожданное устройство, созданное при участии поклонников бренда. Они объединились в сообщество Z-Community и напрямую участвовали в разработке смартфона, высказывая свои пожелания и обмениваясь комментариями. В итоге получился самый ориентированный на потребителя аппарат в мире.

В «нулевой» день выставки, 4 января в 16:00 ZTE проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о новых устройствах и планах по развитию поддержки платформы Google Daydream. У журналистов также будет возможность пообщаться с генеральным директором компании ZTE Mobile Devices в регионах EMEA и APAC Джеки Джаном (Jacky Zhang). Пресс-конференция пройдет в отеле Mandalay Bay, 2 этаж, Mandalay Ballrooms I и J.

