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Клуб: Пресс-релизы
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    «Ниндзя» в белом

    KREZ представляет обновленную модель популярного ноутбука-трансформера KREZ Ninja. Теперь универсальный гаджет для работы и развлечений получил разрешение экрана Full HD и стал еще более тонким и лёгким. К тому же, устройство доступно как в традиционной чёрной, так и в лакированной белой расцветке, чтобы дарить еще больше положительных эмоций при выполнении ежедневных задач.

    KREZ Ninja – это планшет и ноутбук в одном корпусе. Гаджет легко заменит рабочий компьютер в поездках и на переговорах: он работает на базе полноценной операционной системы Windows 10 и оборудован удобным сенсорным экраном с диагональю 11,6 дюймов. В свободное время KREZ Ninja можно использовать для игр, чтения, интернет-серфинга, просмотра кино и работы с мультимедийными приложениями.

    Главная особенность новинки – многофункциональный форм-фактор с откидной крышкой, которая поворачивается на 360 градусов. Одно движение, и ноутбук превращается в планшет, консоль или удобный гаджет для презентаций. Эта модель весит чуть больше килограмма, а толщина корпуса не превышает 17 мм – благодаря небольшим размерам KREZ Ninja поместится в школьный рюкзак, женскую сумку или рабочий портфель.

    Производительности ноутбука с избытком хватит для повседневных задач. В основе устройства лежит 4-ядерный процессор Intel Atom x5 Cherry Trail с частотой 1,44 ГГц, которая может динамически увеличиваться до 1.84 ГГц, обеспечивая достойное быстродействие при выполнении любых задач. KREZ Ninja располагает 2 ГБ оперативной памяти, а для хранения файлов в этой модели предусмотрен 32-гигабайтный накопитель. При необходимости его объем можно увеличить за счет карты памяти microSD.

    Обновленная версия устройства получила 11,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек (Full HD). Цвета на экране ноутбука будут яркими и живыми, а широкие углы обзора сделают совместную работу более комфортной. Смотреть кино или показывать коллегам презентацию – все эти задачи под силу новому KREZ Ninja.

    Несмотря на компактные размеры, устройство демонстрирует достойные показатели автономности: аккумулятор емкостью 8000 мАч позволит гаджету проработать без подзарядки на протяжении рабочего дня. Также стоит отметить наличие встроенной веб-камеры и разъема mini HDMI, с помощью которого ноутбук можно подключить к телевизору, чтобы вывести изображение на большой экран.

    Обновленный KREZ Ninja уже поступил в продажу по ориентировочной цене 14500 руб.

    К официальному дистрибьютору KREZ в России, в компанию MICS, в ближайшее время поступит аналогичная модель KREZ Ninja с экраном 13.3 дюйма. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 21.12.2016 12:31
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